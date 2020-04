DUBLÍN, 19 abr (Reuters) - Es muy improbable que Irlanda permita grandes concentraciones este año y el aislamiento de personas de más de 70 años en sus casas posiblemente continúe durante un tiempo, dijo el ministro de Sanidad Simon Harris el domingo.

"Lo que no va a volver rápidamente son escenarios en los que no podamos distanciarnos socialmente de forma segura", dijo Harris en una entrevista con el periódico Sunday Independent.

"No me imagino que haya gente en pubs abarrotados otra vez mientras este virus siga con nosotros y no tengamos una vacuna o un tratamiento efectivo".

El jefe médico de Irlanda declaró el jueves que la primera oleada del brote de coronavirus había sido contenida.

Estos comentarios despertaron la esperanza de que el confinamiento se pudiera relajar a partir del 5 de mayo.

Sin embargo, Harris advirtió de que cualquier flexibilización de las restricciones se hará de forma lenta y por fases.

"Me gustaría ver una situación en la que se pudiera ampliar un poco las áreas a las que la gente puede ir fuera de su casa", dijo.

Actualmente la gente solo puede salir a comprar alimentos o a hacer un breve ejercicio físico en un radio de 2 kilómetros de sus casas. A los mayores de 70 años se les ha dicho que no salgan de sus hogares.

Harris dijo que le gustaría que las escuelas pudieran reabrir, al menos de manera parcial.

(Información de Padraic Halpin; traducido por Tomás Cobos)

