9 de octubre de 2018

Por Giuseppe Fonte

ROMA (Reuters) - Italia hará lo que sea necesario para restablecer la calma si las turbulencias del mercado se convierten en una crisis financiera, dijo el martes el ministro de Economía, Giovanni Tria, que pidió un debate más comedido sobre los planes presupuestarios del Gobierno.

La semana pasada, la coalición gobernante de Italia -integrada por el antisistema Movimiento 5 Estrellas y la ultraderechista Liga- estableció un objetivo de déficit de 2,4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) para 2019, una cifra que triplica la meta anterior de la nación, lo que desconcertó a inversores y provocó críticas desde Bruselas.

En declaraciones a una comisión parlamentaria, Tria dijo que los temores sobre el plan presupuestario del próximo año no estaban justificados. Sin embargo, sostuvo que el Gobierno actuará si se dispara el diferencial entre el rendimiento de su bono de referencia a 10 años y los bonos equivalentes alemanes.

"Ante una crisis financiera, el Gobierno hará lo que tenga que hacer, como lo hizo (el presidente del BCE, Mario) Draghi", agregó Tria, refiriéndose a la promesa que hizo el jefe del banco central en 2012 de hacer lo que fuera necesario para salvar el euro.

Estas palabras no lograron tranquilizar al mercado, ya que los rendimientos a 10 años alcanzaron un máximo de 4 años y medio, situando la prima de riesgo italiana, medida por el diferencial entre el rendimiento de la deuda italiana a 10 años frente al equivalente alemán, en 312 puntos básicos, el nivel más alto en cinco años.

La Comisión Europea advirtió la semana pasada que los planes de déficit de Italia representaban "una desviación significativa de la trayectoria fiscal recomendada por el Consejo".

Los líderes de los dos partidos gobernantes, Luigi Di Maio y Matteo Salvini, denunciaron la posición de la Comisión y dijeron que no darían marcha atrás en sus planes de gasto, incluidos los recortes de impuestos y un aumento significativo en el gasto social.

Tria, que es profesor universitario y no está afiliado a ninguno de los partidos de la coalición, dijo que la estrategia adoptada por los gobiernos anteriores para contener la deuda no había sido eficiente y agregó que Italia necesita hacer más para impulsar el crecimiento y el empleo. No obstante, dijo que quería bajar el tono de los debates con Bruselas.

"Ahora habrá una discusión constructiva con Europa para mostrar los motivos fundados de la estrategia de crecimiento de este Gobierno", sostuvo.

En unas declaraciones que pusieran de relieve los nervios entre el resto de los socios europeos, el vicepresidente de la Comisión Europea, Jyrki Katainen, dijo a periodistas el martes que Italia era altamente vulnerable.

"Nos preocupa que Italia presente objetivos fiscales o proyecciones de crecimiento totalmente irreales, y que las negociaciones van a resultar muy difíciles", sostuvo Katainen en Helsinki.

(Reporte adicional de Jussi Rosendahl en Helsinki. Escrito por Crispian Balmer. Editado en español por Tomás Cobos y Rodrigo Charme)

