Este contenido fue publicado el 25 de octubre de 2018 11:07 25 de octubre de 2018 - 11:07

ROMA (Reuters) - El vice primer ministro italiano Luigi Di Maio reiteró el jueves que su país no tenía planes de dejar la moneda única, pero insistió en que no cambiarían su objetivo de déficit incluido en los presupuestos de 2019 a pesar de que ha sido rechazado por la Comisión Europea.

Di Maio, líder del Movimiento 5 Estrellas, que participa en la coalición gobernante, también dijo en una entrevista con Radio 24 que el Gobierno estaba supervisando el sistema bancario, que se está viendo afectado por el aumento en los rendimientos de la deuda pública.

"A los mercados no les preocupa que Italia no respete las normas presupuestarias de la UE. A los inversores les preocupa el falso relato según el cual Italia quiere abandonar el euro y la Unión Europea. Ese no es el caso", dijo Di Maio.

Añadió que el objetivo de déficit para el 2019, del 2,4 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), que según Bruselas es demasiado alto, no debe cambiarse.

Los mercados financieros han reaccionado negativamente a los expansivos presupuestos, llevando a los rendimientos de los bonos italianos a máximos de varios años, ya que a los inversores les preocupa el desafío de Italia a las reglas fiscales de la UE y la sostenibilidad de su enorme deuda, la más alta en la zona euro después de Grecia.

El diferencial de rendimiento entre los bonos de Italia y de Alemania retrocedía el jueves a 318 puntos básicos desde los 323 del miércoles, su segundo nivel más alto desde 2013, después de los comentarios de Di Maio y antes de una reunión del Banco Central Europeo.

El aumento en los costes de la deuda de Italia puede afectar al valor de las grandes inversiones en deuda soberana de los bancos del país y a sus niveles de capital, dijo el miércoles el ministro de Economía, Giovanni Tria.

Di Maio dijo que el Gobierno está vigilando el sistema bancario y que confiaba en que el diferencial caería en las próximas semanas.

"En las próximas semanas discutiremos nuestro presupuesto con la Unión Europea y será posible analizar los detalles de nuestro plan fiscal", dijo.

