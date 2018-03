El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

20 de febrero de 2018

El presidente ejecutivo de Oxfam, Mark Goldring, en el Parlamento británico en Londres, feb 20, 2018. REUTERS/Parliament TV handout via REUTERS IMAGEN SOLO PARA USO EDITORIAL Y DE PROPIEDAD DE TERCEROS

Por Alistair Smout

LONDRES (Reuters) - El presidente ejecutivo de Oxfam se disculpó el martes por decir que la ola de críticas por los abusos cometidos por miembros de su personal era desproporcionada y no se trataba de "bebés asesinados en sus cunas", luego de que el escándalo que envuelve al organismo de ayuda diera paso a nuevos reportes de mal comportamiento sexual.

Mark Goldring dijo que Oxfam está investigando 26 casos de mala conducta reportados desde que estalló el escándalo a inicios de este mes por el supuesto pago a prostitutas en Haití en el periodo posterior al terremoto que devastó al país caribeño en el 2010.

Oxfam ha batallado por contener la crisis y Goldring fue duramente criticado cuando dijo, citado el sábado por el diario The Guardian, que "la intensidad y ferocidad de los ataques te hacen pensar ¿qué hicimos?, ¿asesinamos a bebés en sus cunas? (...) Ciertamente la escala e intensidad de los ataques parecen desproporcionados al nivel de culpabilidad", declaró.

Stephen Twigg, un político de la oposición laborista de Reino Unido y presidente de la comisión legislativa de Desarrollo Internacional, dijo que los comentarios de Goldring en la entrevista con el diario fueron considerados por muchos como "groseramente inapropiados", lo que llevó el martes al jefe de Oxfam a disculparse.

"No debí haber dicho esas cosas. No corresponde a Oxfam juzgar asuntos de proporcionalidad o motivación", declaró a la comisión Goldring, quien se convirtió en presidente ejecutivo de la organización de ayuda humanitaria en Reino Unido en 2013. "Me disculpo de todo corazón por esos comentarios".

Las acusaciones de mala conducta sexual ahora están remeciendo a las grandes organizaciones benéficas y el presidente de Haití ha pedido que se investigue a otros grupos de ayuda.

Twigg dijo que la comisión, el panel legislativo que supervisa al Ministerio de Asistencia del Gobierno, llevaría a cabo una investigación integral sobre el problema de la explotación sexual en el sector de grupos de ayuda.

El financiamiento del Gobierno británico a Oxfam, una de las mayores organizaciones de ayuda para casos de desastres y conflictos en el mundo, ha quedado bajo cuestionamiento tras el estallido del escándalo.

(Reporte adicional de Emily Roe. Editado en español por Marion Giraldo)

