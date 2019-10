Por Michael Holden

LONDRES, 4 oct (Reuters) - El primer ministro británico, Boris Johnson, enviará una carta a la Unión Europea pidiendo un aplazamiento del Brexit si no se logra un acuerdo de divorcio para el 19 de octubre, reconoció por vez primera el gobierno el viernes.

A falta de pocos días para la fecha de salida el 31 de octubre, Johnson ha reiterado en numerosas ocasiones que no pediría una extensión del plazo, pero también ha asegurado que no incumplirá una nueva legislación que lo obliga a solicitar una prórroga si no se pacta una nueva salida.

Johnson no ha explicado la aparente contradicción en sus declaraciones y la oposición sospecha que buscará algún tipo de escapatoria legal o intentará presionar a la UE para que se niegue a aceptar una solicitud de prórroga.

El miércoles, Johnson entregó sus nuevas propuestas a la UE para intentar sellar un acuerdo, aunque la UE respondió con escepticismo, asegurando que son necesarias concesiones si se quiere evitar un Brexit sin acuerdo.

Apenas una semana después de que la Corte Suprema británica sentenciara que Johnson suspendió el Parlamento de forma ilegal, y a pocas semanas del plazo, activistas contrarios al Brexit acudieron de nuevo a la Justicia para intentar garantizar un aplazamiento si no se logra un pacto que suavice la transición.

Presentaron dos demandas relacionadas contra Johnson en los tribunales escoceses, con la intención de conseguir una orden que lo obligue a cumplir con la llamada Ley Benn. Esta legislación fue aprobada por el Parlamento el mes pasado y busca obligar al primer ministro a que solicite un aplazamiento si no sella un pacto de salida en las dos próximas semanas.

Si no lo logra, quieren que el tribunal use sus poderes, que no están disponibles para los magistrados ingleses, y escriba a los líderes de la UE pidiendo una prórroga en su nombre.

Aunque ha dicho que cumplirá la ley, Johnson también ha afirmado que preferiría estar "muerto en una zanja" que pedir un aplazamiento y que Reino Unido dejará el bloque el 31 de octubre "a vida o muerte".

La demanda, presentada por el abogado fiscal Jo Maugham y Joanna Cherry, legisladora del Partido Nacional Escocés, también dice que si Johnson no cumple con la Ley Benn, los tribunales podrían imponer sanciones "incluyendo multas y encarcelamiento".

En los escritos presentados ante el tribunal escocés, el Gobierno dijo que Johnson acepta que está obligado a enviar una carta a la UE el 19 de octubre solicitando un aplazamiento si no ha sellado un acuerdo y que, si Bruselas concedía una prórroga, Reino Unido también estaría de acuerdo.

Un portavoz de Johnson dijo que no haría comentarios sobre los procedimientos legales en curso.

No obstante, poco después, la editora política de la BBC, Laura Kuenssberg, dijo en Twitter que una alta fuente en la oficina de Johnson dijo que todavía se puede evitar un aplazamiento.

"El gobierno cumplirá la Ley Benn, que solo impone una obligación muy específica y acotada relativa a la carta del Parlamento solicitando un retraso", citó a la fuente.

"La ley no impide que el gobierno haga otras cosas que no provoquen un aplazamiento, incluidas otras comunicaciones, privadas y públicas. La gente deberá esperar para ver cómo se reconcilia esto", agregó. "El gobierno está haciendo conocida su posición verdadera sobre el retraso de forma privada en Europa y se hará público pronto".

El tribunal escocés comunicará el lunes su decisión sobre si ordena a Johnson cumplir con la Ley Benn, afirmó Maugham.

(Reporte adicional de Graham Fahy en Dublín; editado en español por Marion Giraldo, Javier Leira y Carlos Serrano)

