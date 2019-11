WASHINGTON, 24 nov (Reuters) - El congresista demócrata que dirige la investigación del juicio político contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo que no descarta más declaraciones o audiencias públicas en el proceso.

Adam Schiff, presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, dijo que su equipo continuará trabajando en la investigación mientras prepara su informe tras dos semanas de audiencias públicas con el testimonio de funcionarios y exfuncionarios estadounidenses.

La Cámara, con mayoría de miembros del opositor Partido Demócrata, está investigando si Trump incurrió en un abuso de poder al presuntamente haberse valido de su puesto para presionar al presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy para que investigara a su rival político, el demócrata Joe Biden, así como una teoría desacreditada de que fue Ucrania, y no Rusia, quien interfirió en las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos.

"No excluimos la posibilidad de más declaraciones y más audiencias públicas. Estamos en un proceso continuo de obtener más documentos. De modo que el trabajo de investigación todavía se está llevando a cabo", dijo Schiff en el programa "State of the Union" de la cadena CNN.

"Lo que no vamos a hacer es esperar meses y meses mientras la administración juega al tira y afloja en un esfuerzo por tratar de estancar el proceso. No estamos dispuestos a seguir por ese camino", dijo Schiff.

La administración Trump se ha negado a presentar los documentos solicitados por los demócratas en su investigación y ha bloqueado la comparecencia de testigos, incluidos el secretario de Estado, Mike Pompeo, y el jefe de gabinete en funciones de la Casa Blanca, Mick Mulvaney. Otros testigos han desafiado las instrucciones de la Casa Blanca de testificar bajo citación.

(Información de Doina Chiacu; Traducido por Darío Fernández en la redacción de Gdansk)

