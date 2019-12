Por Susan Cornwell y Patricia Zengerle

WASHINGTON, 19 dic (Reuters) - El líder del Senado de Estados Unidos, el republicano Mitch McConnell, pidió a sus pares que corrijan lo que llamó una acusación "tóxica" contra el presidente Donald Trump, la señal más clara de que los legisladores no lo destituirán.

En un duro ataque contra los demócratas, McConnell acusó a la Cámara de Representantes de sucumbir a "pasiones transitorias y facciones" cuando el miércoles votaron una acusación contra Trump por abuso de poder y obstrucción al Congreso.

Es probable que Trump, el tercer presidente estadounidense en ser acusado, vaya a juicio en el Senado a principios de enero por los cargos, que se relacionan con su intentos de presionar a Ucrania para que investigara a su rival demócrata Joe Biden.

Los republicanos controlan el Senado de 100 miembros y ninguno de ellos ha indicado su disposición a destituir a Trump, que se postula para la reelección en noviembre de 2020.

"La votación no refleja lo que se ha probado. Solo refleja cómo se sienten respecto del presidente. El Senado debe corregir esto", dijo McConnell en el piso del Senado.

"Esta Cámara de Representantes en particular ha dejado que su ira partidaria contra este presidente en particular cree un nuevo precedente tóxico", dijo, y agregó que los demócratas que controlan la Cámara no cumplieron con su deber.

Trump, de 73 años, está acusado de abusar de su poder al presionar a Ucrania para que investigara a Biden y para que estudiara una teoría, ya desacreditada, de que los demócratas conspiraron con Ucrania para inmiscuirse en las elecciones de 2016.

Los demócratas dicen que Trump retuvo 391 millones de dólares en ayuda de seguridad destinada a combatir a separatistas respaldados por Rusia, y que usó una reunión con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy para obligar a Kiev a difamar a Biden para interferir en las elecciones de 2020.

No estaba claro el jueves cómo o cuándo se llevaría a cabo un juicio en el Senado, porque la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que podría retrasar el envío de los artículos de juicio político al Senado para presionar a esa cámara a que realice un juicio justo.

El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, dijo que los demócratas quieren un "juicio justo y rápido" que escuche el testimonio de cuatro testigos de alto rango del gobierno y permita a los senadores revisar algunos documentos relacionados con el caso.

Trump ha negado haber actuado mal y calificó la investigación de juicio político iniciada por Pelosi en septiembre como una "caza de brujas".

(Reporte de Susan Cornwell, Richard Cowan y David Morgan; escrito por John Whitesides; Editado en español por Janisse Huambachano)

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram Síganos en Instagram