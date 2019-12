Por Estelle Shirbon y Sarah Young

LONDRES, 18 dic (Reuters) - La líder nacionalista escocesa, Nicola Sturgeon, dijo el jueves que considerará "todas las opciones razonables" si el primer ministro británico, Boris Johnson, intenta impedir que se celebre un referendo sobre la independencia de Escocia.

El Partido Nacional Escocés (SNP, por sus siglas en inglés) de Sturgeon, contrario al Brexit, ganó 48 de los 59 escaños parlamentarios de Escocia en las elecciones generales británicas de la semana pasada, algo que, según dijo, mostró un apoyo masivo a sus planes de celebrar un referendo.

En la actualidad no puede celebrarse un plebiscito sin el consentimiento de Reino Unido. Sturgeon, que lidera el gobierno semiautónomo escocés, dijo que escribirá a Johnson el jueves para pedirle negociaciones para transferir de Londres a Edimburgo el poder de celebrar un referendo.

"La pregunta que a menudo me hacen es: "¿Qué harás si Boris Johnson dice que no? Como he dicho antes, consideraré todas las opciones razonables para asegurar el derecho de Escocia a la autodeterminación", dijo Sturgeon en un discurso.

Si bien se negó a señalar cuáles serían exactamente estas opciones, afirmó que no contempla la celebración de un referendo al estilo de Cataluña, que fue organizado sin consentimiento ni reconocimiento por parte del gobierno nacional.

"En línea con nuestros valores, reconocemos que un referendo debe ser legal y aceptado como legítimo en Escocia y en el resto de Reino Unido, así como en la Unión Europea y en la comunidad internacional", señaló.

Los escoceses rechazaron la independencia por 55% a 45% en un referendo en 2014 y Sturgeon dijo que el caso para la salida de Escocia de Reino Unido no está ganado aún.

Johnson, cuyo Partido Conservador tuvo una sólida victoria electoral en Inglaterra la semana pasada, pero apenas logró seis escaños en Escocia, ha dicho que no permitirá otro referendo. En su opinión, la votación de 2014 cerró la cuestión y ahora sería divisivo y malo para la economía reabrir el debate.

