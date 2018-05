El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

Este contenido fue publicado el 29 de mayo de 2018 13:20 29 de mayo de 2018 - 13:20

MADRID, 29 mayo (Reuters) - El líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y candidato a sustituir al presidente del gobierno Mariano Rajoy si prospera su moción de censura, Pedro Sánchez, ofreció el martes en el Congreso al resto de los partidos consensuar una fecha de elecciones si prospera su iniciativa.

En una comparecencia en la que ya habló de sí mismo como "un gobierno que tendrá una hoja de ruta clara", el líder socialista dijo que posteriormente buscaría un acuerdo para fijar la fecha de unas elecciones.

"Primero queremos lograr un consenso en torno a la censura a Mariano Rajoy; en segundo lugar, un consenso en torno a una necesaria estabilidad y normalización de la vida política de nuestro país hoy convulsionada (...) y un consenso necesario en torno a la convocatoria de elecciones", declaró.

Sánchez, que a tres días de la decisiva votación parece tener muy complicado conseguir los 176 apoyos que requeriría la moción, abogó por la coincidencia de la gran mayoría de la cámara en la opinión de que Mariano Rajoy debe marcharse tras las últimas acciones judiciales que han avalado que hubo corrupción en el seno de su partido.

"O sí o no, no hay posiciones intermedias y a aquellos que puedan estar defendiendo el no, la pregunta que hay que hacerles es en qué posición queda la democracia española si el próximo sábado Mariano Rajoy continúa siendo presidente del Gobierno", dijo Sánchez.

Hasta el momento el PSOE solo cuenta con el respaldo de la formación antiausteridad Podemos, pero los 154 escaños que suman no son suficientes para sacar adelante la propuesta, que debería contar con el respaldo de los partidos nacionalistas catalanes, con los que arrastra rencillas por su apoyo a Rajoy en la intervención de la región.

La negativa de Ciudadanos, el partido favorito a ganar unos comicios según algunos sondeos, se basa precisamente en que no pueden apoyar una propuesta que apoye a su enemigo natural, el nacionalismo catalán. A cambio, exigen al PSOE un candidato alternativo para una convocatoria de elecciones lo antes posible. El gobierno del PP, por su parte, sigue instalado en el convencimiento de que la moción no saldrá adelante.

El anuncio de la moción de censura el pasado viernes ha provocado una vorágine en los mercados por el riesgo asociado a la incertidumbre.

(Reporte de Carlos Ruano. Editado por Tomás Cobos en la Redacción de Madrid)

