Este contenido fue publicado el 11 de octubre de 2018 12:47 11 de octubre de 2018 - 12:47

DUBÁI (Reuters) - El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, ordenó a los funcionarios del país que encuentren soluciones con urgencia para superar una crisis provocada por la reimposición de las sanciones económicas estadounidenses, informó el jueves la agencia semioficial de noticias Fars.

"No hay crisis y no hay problemas en el país que no podamos resolver... Los funcionarios deberían encontrar soluciones para superar la dificultad económica existente y para decepcionar al enemigo resolviéndola", dijo Jamenei a funcionarios el miércoles por la noche citado por Fars.

"Con unidad podremos superar todas las crisis", agregó.

Jamenei también afirmó que Irán podría resistir la presión de sanciones estadounidenses al depender de sus propios recursos naturales y humanos.

En mayo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retiro a su país de un acuerdo internacional de 2015 que apuntaba a limitar el programa nuclear de Irán y reimpuso sanciones contra Teherán en agosto.

Trump planea reimponer sanciones más duras en noviembre al sector petrolero y bancario de Irán.

El rial iraní ha perdido un 70 por ciento de su valor frente al dólar desde abril.

