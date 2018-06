El presidente chino, Xi Jinping, y su esposa, Peng Liyuan, posan para una foto con el líder norcoreano, Kim Jong Un, y su esposa, Ri Sol Ju, durante su visita a Pekín, China, en esta foto sin fecha publicada el 20 de junio del 2018 por KCNA. KCNA a través de REUTERS. ATENCIÓN EDITORES: ESTA IMAGEN HA SIDO PROPORCIONADA POR UNA TERCERA PARTE. REUTERS NO PUEDE VERIFICAR INDEPENDIENTEMENTE LA AUTENTICIDAD, CONTENIDO, UBICACIÓN O FECHA DE ESTA IMAGEN. NO PARA VENTAS A TERCEROS. SOLO PARA USO FUERA DE COREA DEL SUR. NO DISPONIBLE PARA VENTAS COMERCIALES O EDITORIALES EN COREA DEL SUR.

