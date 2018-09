El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

En la imagen, la ministra británica, Theresa May. saluda al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, en la cumbre informal en Salzburgo, Austria, el 20 de septiembre de 2018.

Por Gabriela Baczynska, Francois Murphy y Alastair Macdonald

SALZBURGO, Austria (Reuters) - Varios líderes de la Unión Europea instaron el jueves a Theresa May a que entregue garantías sobre la frontera irlandesa antes de aceptar su propuesta de acuerdo para el Brexit, en momentos en que la primera ministra británica también busca concesiones para evitar un divorcio caótico del bloque.

A su llegada para un segundo día de cumbre en Austria, los homólogos europeos de May insistieron en su mensaje de que relaje su posición sobre la frontera entre el territorio británico de Irlanda del Norte e Irlanda, estado miembro de la UE.

En virtud de la solución de contingencia propuesta, Irlanda del Norte quedaría bajo supervisión económica de la UE si Londres y Bruselas no pueden acordar un pacto comercial para mantener abiertas las fronteras entre la UE y Reino Unido. Esta propuesta es rechazada por May y un pequeño partido norirlandés del que depende la mayoría parlamentaria del Gobierno conservador británico.

"Tenemos principios muy claros con respecto a la integridad del mercado único y con respecto, precisamente, a la frontera irlandesa", dijo el presidente francés, Emmanuel Macron, a periodistas en la cumbre en Salzburgo. "Necesitamos una propuesta del Reino Unido que preserve precisamente esta solución de contingencia en el marco de un acuerdo de salida".

El primer ministro irlandés, Leo Varadkar, sostuvo su propia reunión privada con May a primera hora de la mañana, después de que la primera ministra pidiera a la cumbre durante la cena la noche anterior que no tomen una decisión que en la práctica dividiría el Reino Unido. Pero Varadkar advirtió que Dublín se estaba preparando para que las conversaciones acaben sin un acuerdo si Londres se niega a ceder.

"Estamos listos para esa eventualidad, en caso de que ocurra. Pero creo que debemos redoblar nuestros esfuerzos en las próximas dos semanas para asegurarnos de que tenemos un acuerdo", declaró.

Los líderes habían escuchado educadamente a May cuando habló durante la cena, que se celebró en un teatro de Salzburgo utilizado en el final de la película "Sonrisas y lágrimas" ("The Sound of Music" en la versión original).

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, dijo: "Fue interesante, fue educado, no fue agresivo (...) Ella está haciendo su trabajo".

"LOGRAR UN ACUERDO"

"Creo que he presentado propuestas serias y viables", dijo May en la cumbre, según una fuente del Gobierno británico. "Por supuesto que no estaremos de acuerdo en todos los detalles, pero espero que respondan de manera recíproca".

"La responsabilidad de lograr un acuerdo recae sobre todos nosotros", afirmó.

Por ahora, sin embargo, May se enfrentará a críticas sobre su plan de un "Brexit moderado" en la conferencia del Partido Conservador que se celebra en 10 días y hay pocas señales de que uno de los dos lados ceda.

Uno de los aliados de su partido tachó como "ilusorio" y "muerto como un dodo" (en referencia a la extinta ave) el plan para el Brexit de May, con el que busca una estrecha relación comercial con la UE que alivie el problema de la frontera irlandesa.

"En esta fase, la situación está estancada. No hay avance", dijo a Reuters la presidenta lituana, Dalia Grybauskaite.

Un diplomático de alto rango de la UE dijo que May parecía estar avanzando en dirección a un acuerdo de consenso, ofreciendo nuevas propuestas para evitar que las diferentes regulaciones económicas perturben el comercio y hablando de una "vía intermedia".

Cuando apenas quedan seis meses para que Reino Unido abandone la UE, existe presión en ambas partes, ya que si no se llega a un acuerdo para atar los cabos sueltos legales se corre el riesgo de serios trastornos. "Se puede escuchar con claridad el tic-tac del reloj en la sala", dijo el diplomático. "Y eso está empezando a tener un efecto psicológico".

(Información de Gabriela Baczynska, Alastair Macdonald and Francois Murphy. Editado en español por Marion Giraldo y Tomás Cobos)

