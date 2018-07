El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

El presidente mexicano Enrique Peña Nieto y el ganador de las elecciones presidenciales Andrés Manuel López Obrador se estrechan la mano durante una reunión en el Palacio Nacional en Ciudad de México, México, en esta fotografía proporcionada a Reuters por la presidencia mexicana. Presidencia/Handout via REUTERS - RC1A2817EC00

Por Diego Oré y Daina Beth Solomon

CIUDAD DE MÉXICO (Reuters) - El ganador de los comicios presidenciales de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo el martes que temas clave para el país como la renegociación del TLCAN, la reforma energética y la construcción de un nuevo aeropuerto serán abordados cuando sea declarado oficialmente "presidente electo" en septiembre.

El izquierdista, conocido como AMLO, asumirá el 1 de diciembre y ya designó un equipo para trabajar con el gobierno del saliente presidente Enrique Peña Nieto, a fin de asegurar una transición "ordenada y pacífica".

"Llegamos a la conclusión, a propuesta del presidente Peña, de iniciar el proceso de transición una vez que el tribunal electoral emita el fallo y me nombre presidente electo", dijo López Obrador, quien se impuso por amplio margen en las elecciones del domingo.

"En tanto no exista este reconocimiento legal, no podríamos establecer una relación institucional como se desea. Vamos a ser respetuosos de las formas. No hay que precipitarnos, todo a su tiempo", agregó en referencia a la declaración del árbitro electoral prevista para septiembre.

AMLO, de 64 años, se reunió el martes con Peña Nieto en el palacio presidencial y, a su salida, dijo a periodistas que hablaron sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la reforma energética llevada a cabo por el mandatario y la construcción en curso del nuevo aeropuerto de Ciudad de México.

Además comentó que abordaron el tema de la inseguridad en el país y el presupuesto para el 2019.

Capitalizando el descontento con los partidos tradicionales, López Obrador triunfó por unos 30 puntos porcentuales de ventaja sobre su rival más cercano con promesas de sacudir el statu quo para acabar con la corrupción, la violencia del crimen organizado y la desigualdad que han acosado a México por años.

CONTINUIDAD EN NEGOCIACIONES TLCAN

Aunque ha prometido respetar la inversión privada, mantener la disciplina fiscal y dejar intacta la autonomía del banco central, AMLO no ha dado marcha atrás en sus promesas de revisar millonarios contratos energéticos por sospechas de corrupción, algo que ha inquietado a los mercados.

Antes de las elecciones del 1 de julio, las conversaciones para renovar el TLCAN creado en 1994, se estancaron en gran medida por discrepancias en las cláusulas automotrices entre los integrantes Canadá, Estados Unidos y México.

López Obrador reconoció que el actual equipo negociador, liderado por el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, "no lo ha hecho mal" por lo que hizo votos por que siga. "Vamos a ponernos de acuerdo para que el equipo que ha llevado a cabo este proceso de negociación se mantenga", dijo.

López Obrador es considerado el presidente electo más izquierdista en México desde que Lázaro Cárdenas gobernó entre 1934 y 1940 implementando una reforma agraria y nacionalizando las industrias petrolera y ferroviaria.

Entre sus planes, quiere echar para atrás la construcción del nuevo aeropuerto de la capital porque, asegura, es una obra faraónica en un terreno que se hunde. Sin embargo, recientemente moderó su postura y dijo que podría someter su viabilidad a una consulta popular.

Además, adelantó que el Estado Mayor Presidencial, que está a cargo de la seguridad del presidente actual y su familia, pasará a ser parte de la Secretaría de Defensa y que a él lo cuidará "la gente".

(Reporte adicional de Ana Isabel Martínez, Lizbeth Díaz y Verónica Gómez Sparrowe; Editado por Silene Ramírez y Pablo Garibian)

