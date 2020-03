Foto de archivo. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, asiste a una videoconferencia con líderes del G20 para discutir el brote de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), en el Palacio Nacional de la Ciudad de México. 26 de marzo de 2020. Presidencia de México/vía REUTERS. ATENCIÓN EDITORES - ESTA IMAGEN HA SIDO ENTREGADA POR UN TERCERO. NO DISPONIBLE PARA REVENTA NI ARCHIVO.

CIUDAD DE MÉXICO, 28 mar (Reuters) - El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los mexicanos a quedarse en casa para prevenir la propagación del coronovirus, tras haber exhortado durante días a la gente a salir y hacer una vida normal para evitar un castigo a la economía.

México ha reportado 717 personas contagiadas y 12 fallecimientos a causa del virus, que ha infectado a cerca de 600,000 personas en el mundo y se ha cobrado la vida de al menos 25,000 amenazando con desencadenar una profunda recesión global. [nL1N2BL04U]

López Obrador, conocido como AMLO, llamó en un vídeo difundido la noche del viernes a "no salir a la calle sin que haya algo realmente necesario que nos obligue a salir, lo mejor es quedarnos, vamos a aguantar, vamos a mantener este retiro que nos va a ayudar mucho si nos cuidamos".

"Si no nos retiramos a nuestras casas entonces puede pasar se nos van a disparar los casos de infección y se nos va a saturar los hospitales", dijo el mandatario, quien ha sido duramente criticado por no haber tomado medidas más estrictas para frenar el avance de coronavirus.

Su aprobación cayó el viernes a 49.6%, situándose por primera vez por debajo del 50%, según el tracking diario elaborado por la encuestadora Consulta Mitofsky. [nL1N2BK0LI]

"Vamos bien y tenemos que vencer", dijo AMLO quien, sostuvo que la economía se va reactivar pronto, una posición que contrasta con las dramáticas contracciones que están proyectando grandes bancos y calificadoras, que ven un derrumbe para este año de hasta un 7% por la caída del precio del crudo y por los coletazos del virus.

Hace apenas unos días, López Obrador dijo en otro video desde el suroccidental estado Oaxaca que su gobierno se estaba preparando para combatir el coronavirus y que la gente no debía espantarse, afirmando que los mexicanos son muy resistentes a las calamidades.

"No dejen de salir, todavía estamos en la primera fase (...) yo les voy a decir cuándo no salgan (...) no hacemos nada bueno si nos paralizamos sin ton ni son", dijo entonces.

(Redacción México; Editado por Javier López de Lérida)

