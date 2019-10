CIUDAD DE MÉXICO, 18 oct (Reuters) - El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, admitió el viernes que estuvo de acuerdo con la liberación en la víspera de un hijo del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán, quien fue detenido por poco tiempo por las fuerzas de seguridad en el norte del país.

El mandatario precisó que la decisión de dejar libre a Ovidio Guzmán, uno de los hijos del capo que está cumpliendo sentencia en una prisión en Estados Unidos, fue adoptada por el gabinete de seguridad y que él la respetó y avaló por la seguridad de los pobladores de Culiacán, capital del estado Sinaloa, donde se desataron balaceras.

"Se trató de un operativo que llevó a cabo el Ejército a partir de una orden de aprehensión de un presunto delincuente, como ya lo expliqué fue una reacción muy violenta que ponía en riesgo la vida de mucha gente", dijo López Obrador en su rueda de prensa matutina.

"Esta decisión se tomó para proteger a los ciudadanos. Es que no se puede apagar el fuego con el fuego, esa es la diferencia de esta estrategia con relación a lo que han hecho los anteriores gobiernos, nosotros no queremos muertos, no queremos la guerra", agregó.

López Obrador reiteró además que no cambiará su política de seguridad y desestimó que su gobierno sea débil por haber tomado la decisión de liberar a Guzmán.

(Reporte de Ana Isabel Martínez, Lizbeth Díaz, Miguel Angel Gutierrez)

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram Síganos en Instagram