La Primera Ministra británica Theresa May llega para hacer una declaración en Londres, Reino Unido, el 24 de mayo de 2019. REUTERS/Simon Dawson/Foto de archivo

Por Kylie MacLellan

LONDRES, 26 mayo (Reuters) - La perspectiva de un Brexit sin acuerdo se convirtió el domingo en la batalla central de la carrera para suceder a la primera ministra Theresa May, después que el ministro de Medio Ambiente, Michael Gove, fuera el último candidato en declarar su interés en liderar al Reino Unido.

May dijo el viernes que renunciaba, abriendo potencialmente el camino a un nuevo líder que podría buscar una escisión más divisiva con la Unión Europea y conducir a una confrontación con el bloque o a unas posibles elecciones parlamentarias.

Al presentar su propuesta a los miembros del Partido Conservador, en gran medida favorables al Brexit y que decidirán el resultado de la contienda, cuatro de los aspirantes al liderazgo han dicho que Reino Unido debe abandonar la UE el 31 de octubre, aunque esto signifique un Brexit sin acuerdo.

"Lucharé por un acuerdo más justo en Bruselas... si no, tendré claro que nos iremos en los términos de la OMC en octubre", dijo a la BBC TV el ex ministro del Brexit Dominic Raab, quien aparece como uno de los candidatos más fuertes. "No voy a pedir una prórroga".

Las contendientes Esther McVey y Andrea Leadsom hicieron comentarios similares el domingo, mientras que el ex ministro de Asuntos Exteriores Boris Johnson, el favorito para reemplazar a May, dijo el viernes: "Nos iremos de la UE el 31 de octubre, con o sin acuerdo."

Gove, uno de los principales defensores del Brexit durante la campaña del referéndum de 2016 y candidato en la contienda por el liderazgo conservador que finalmente May ganó, dijo a periodistas el domingo que planeaba presentarse de nuevo.

"Estoy listo para unir al Partido Conservador y Unionista, listo para cumplir con el Brexit y listo para dirigir este gran país", sostuvo sin dar ningún detalle sobre sus planes.

"UNA ESTRATEGIA PELIGROSA"

La UE ha dicho que no reabrirá las negociaciones sobre el acuerdo de salida, que ha sido rechazado por el Parlamento tres veces, mientras que los legisladores británicos también han votado en repetidas ocasiones en contra de la perspectiva de una salida sin acuerdo.

Destacando las profundas divisiones dentro del partido gobernante sobre el camino a seguir en el Brexit, varios conservadores de alto rango, incluido el candidato Rory Stewart, advirtieron el domingo en contra de continuar con la política de irse sin un acuerdo.

El ministro de Finanzas, Philip Hammond, dijo que el Parlamento se "opondría vehementemente" a una estrategia de no hacer tratos y que un primer ministro que ignorara al legislativo "no puede esperar sobrevivir mucho tiempo".

"Voy a instar a todos mis colegas que están en esta contienda a que acepten el concepto de compromiso.... ir al Parlamento con una línea de visión absolutista y pedirle al Parlamento que la acepte es una estrategia bastante peligrosa", dijo a la BBC TV.

Hammond señaló que no podía apoyar una estrategia de no hacer tratos, pero se negó a decir lo que haría si hubiera un voto de confianza en un gobierno que adoptara esa política.

"En 22 años en el Parlamento nunca he votado en contra de los conservadores... y no quiero tener que empezar ahora a contemplar tal curso de acción", dijo.

El opositor Partido Laborista, en tanto, dijo que trata de trabajar con otras agrupaciones para impedir que el sucesor de May sacara al Reino Unido de la UE sin llegar a un acuerdo.

"Ahora existe una amenaza real de que un extremista pro-Brexit se convierta en líder del Partido Conservador y nos lleve al borde del precipicio de una salida sin acuerdo", dijo a Sky News el portavoz de finanzas del Partido Laborista, John McDonnell. "Tenemos que movernos para bloquear esa situación".

Analistas esperan que el punto muerto sobre el Brexit haya golpeado a los dos principales partidos cuando se declaren los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo a partir de las 2100 GMT del domingo. El Partido Brexit de Nigel Farage, que apoya una salida sin acuerdo, es visto como el probable ganador.

(Información adicional de David Milliken. Traducido por Andrea Ariet en la redacción de Gdynia, editado por Javier Leira)

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram Síganos en Instagram