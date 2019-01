La mayoría de miembros del Partido Conservador británico se oponen a acuerdo de Brexit: sondeo

Foto de archivo. La primera ministra británica Theresa May en el Parlamento, Londres, Reino Unido. 26 de noviembre de 2018. Parliament TV/via REUTERS

Por Kylie MacLellan

LONDRES (Reuters) - Una mayoría de los miembros del Partido Conservador de la primera ministra británica Theresa May se oponen a su plan de Brexit con la Unión Europea, según un sondeo publicado el viernes.

A menos de tres meses de la salida de Reino Unido del bloque, May aún no ha conseguido el respaldo del Parlamento para su acuerdo y los más recientes datos podrían disipar las esperanzas de que la presión de miembros locales durante Navidad pudiera persuadir a legisladores conservadores de respaldar el pacto.

May pospuso una votación planeada para diciembre sobre su acuerdo en el Parlamento tras admitir que no iba a ser aprobado y está buscando más garantías de líderes de la Unión Europea antes de una votación que ahora tendría lugar en la semana a partir del 14 de enero.

El sondeo de 1.215 miembros del Partido Conservador arrojó que un 59 por ciento se opone al acuerdo de May, mientras que un 38 por ciento está a favor. Más de la mitad de los parlamentarios consultados dijeron que no creen que el plan respete el resultado del referendo de Brexit de 2016.

Al ser consultados cómo votarían si se realizara otro referendo para escoger entre el plan de May o salir del bloque sin un acuerdo, sólo un 29 por ciento dijo que optaría por el plan de May, que se compara con un 64 por ciento que preferiría no llegar a acuerdo.

El sondeo fue realizado entre el 17 y el 22 de diciembre por YouGov para el Proyecto Miembros del Partido, un estudio de tres años sobre la membresía de los seis partidos más grandes de Reino Unido, financiado por el Consejo de Investigación Económico y Social.

El Gobierno ha afirmado que está fortaleciendo la planificación para un Brexit sin acuerdo, que según el ministro del Brexit, Stephen Barclay, es el resultado más probable si el Parlamento rechaza el acuerdo de May.

Líderes empresariales han advertido que un Brexit sin acuerdo provocaría problemas importantes, saturaría puertos con chequeos fronterizos adicionales e interrumpiría cadenas de suministro en Europa y otros lugares.

(Editado en español por Patricio Abusleme)

