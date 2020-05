FOTO DE ARCHIVO: Un logo de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) en su sede en Hsinchu, Taiwan el 31 de agosto de 2018. REUTERS/Tyrone Siu

Por Stephen Nellis y David Shepardson

15 may (Reuters) - Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd, el mayor fabricante de chips por encargo, dijo que tiene previsto construir una fábrica de 12.000 millones de dólares en Arizona, lo que supone una supuesta victoria para los esfuerzos de la administración Trump por arrebatar a China las cadenas de suministro de tecnología global.

El plan, que será una de las mayores inversiones extranjeras en EEUU y creará más de 1.600 puestos de trabajo, llega en un momento en que el presidente Donald Trump ha intensificado las críticas a las prácticas comerciales chinas y a la gestión del nuevo coronavirus por parte de Pekín, con las elecciones presidenciales del 3 de noviembre en el horizonte.

Trump ha prometido desde hace tiempo traer la fabricación desde el extranjero y la fuerte caída económica provocada por el nuevo coronavirus está intensificando la campaña del Gobierno para acabar con la dependencia que tiene EEUU de la producción y la cadena de suministro de China.

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, dijo que el acuerdo era "otra indicación de que la agenda política del presidente Trump ha llevado a un renacimiento de la industria manufacturera estadounidense".

TSMC es un importante proveedor de gigantes tecnológicos estadounidenses como Apple Inc y Qualcomm Inc, así como de empresas chinas como Huawei Technologies, que Washington ha puesto en una lista negra de comercio.

"Este proyecto tiene una importancia crítica y estratégica para un ecosistema de semiconductores estadounidense vibrante y competitivo que permita a las principales empresas estadounidenses fabricar sus productos de semiconductores de vanguardia dentro de Estados Unidos", dijo TSMC.

(Información de Stephen Nellis en San Francisco, y David Shepardson, Alexandra Alper y Mike Stone en Washington, Karen Freifeld en Nueva York; Yimou Lee en Taipéi; escrito por Miyoung Kim; editado por Leslie Adler, Muralikumar Anantharaman y Stephen Coates; traducido por Tomás Cobos)

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenido externo Vivir y trabajar en la montaña gracias a Internet