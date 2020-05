17 may (Reuters) - La UEFA tiene un plan para terminar la temporada 2019-20 en agosto, incluyendo las competiciones de la Champions League y la Europa League, ha dicho el presidente del organismo internacional rector del fútbol europeo, Aleksander Ceferin.

La mayoría de las temporadas de las ligas europeas fueron suspendidas en marzo debido a la pandemia de COVID-19, pero algunas han anunciado planes para un reinicio en las próximas semanas.

La temporada de primera división francesa y holandesa han sido canceladas, pero la Bundesliga alemana se reinició el sábado y Ceferin espera que al menos el 80% de las ligas nacionales terminen sus temporadas.

"Tenemos una idea, pero tenemos que esperar a que el comité ejecutivo de la UEFA confirme las fechas. Puedo decir que la temporada europea estará terminada, si todo está como está ahora, en agosto", dijo Ceferin a beIN Sports.

"Tal y como están las cosas ahora, estoy seguro... de que podemos terminar la temporada europea y esto significa la competición de la UEFA.

"Creo que la mayoría de las ligas terminarán la temporada. Las que no lo hagan, es su decisión. Pero aún así tendrán que jugar las eliminatorias si quieren participar en la competición europea de la UEFA."

Tanto la Champions como la Europa League aún no han terminado sus partidos de octavos.

El Paris St Germain, que fue declarado campeón de la Ligue 1, espera jugar sus partidos de la Liga de Campeones en el extranjero después de que el gobierno francés dijera que los deportes profesionales no podrán volver antes de septiembre.

"El París St Germain y el Lyon... tendrán que organizar (partidos) en Francia", añadió Ceferin. "Si esto no es posible, (ellos) tendrán que organizarlo en un terreno neutral.

"Si no pueden jugar en su país, entonces tendrán que organizarlo en un terreno neutral... No veo la razón por la que las autoridades francesas no les permitirían organizar un partido sin espectadores, pero veremos. Está fuera de mi alcance".

La Eurocopa 2020, programada en 12 ciudades de toda Europa, ha sido aplazada hasta el próximo año.

"Hemos tenido conversaciones con nueve ciudades y todo está listo", dijo Ceferin. "Con tres ciudades, tenemos algunos problemas. Así que discutiremos más adelante. En principio, lo haremos en 12 ciudades, pero si no, estamos listos para hacerlo en 10, nueve u ocho."

(Información Rohith Nair en Bangalore; editado por Ed Osmond; traducido por Andrea Ariet en Gdansk)

