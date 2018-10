El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

Este contenido fue publicado el 6 de octubre de 2018 20:51 06 de octubre de 2018 - 20:51

Por Jan Strupczewski y Agnieszka Flak

BRUSELAS/MILÁN (Reuters) - La Comisión Europea comunicó a Italia su preocupación por sus planes de déficit presupuestario para los tres próximos años, ya que incumplen lo que la Unión Europea pidió al país que hiciera en julio, pero Roma insistió el sábado en que "no va a dar marcha atrás" a sus proyectos de gasto.

En una carta al ministro de Economía italiano, Giovanni Tria, la Comisión dijo que con un déficit del 2,4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) previsto para 2019, el déficit estructural del país se elevaría al 0,8 por ciento.

No obstante, el consejo de ministros de la UE pidió a Italia en julio que redujera esa cifra al 0,6 por ciento del PIB el próximo año, lo que significa que el déficit estará 1,4 puntos fuera de lo estipulado.

Italia pretende bajar el déficit al 2,1 por ciento en 2020 y al 1,8 por ciento en 2021, pero eso tampoco sería suficiente, según la carta de la Comisión, ya que significaría que el déficit estructural italiano no cambiaría en 2020-21. De acuerdo a las reglas de la UE, Italia debería reducir ese déficit cada año hasta alcanzar un equilibrio.

"Frente a este telón de fondo, los objetivos presupuestarios revisados de Italia parecen apuntar a primera vista a una desviación significativa de la senda fiscal recomendada por el Consejo. Esto es, por tanto, una fuente de grave preocupación", indicó la misiva.

"Instamos a las autoridades italianas a que garanticen que el Borrador de Plan Presupuestario cumple con las reglas fiscales comunes", agregó. Italia deberá entregar para el 15 de octubre su borrador de presupuesto a la Comisión para revisar si está en línea con las reglas del bloque.

"Debe quedar claro que no vamos a dar marcha atrás, porque en lo que a mí respecta, estas medidas no buscan desafiar a Bruselas en los mercados, sino que pretenden compensar al pueblo italiano por muchos errores", dijo el viceprimer ministro y líder del Movimiento 5 Estrellas, Luigi Di Maio, a los periodistas en un acto en Roma.

"No hay plan B porque no daremos ni un paso atrás. Explicaremos las razones de estas medidas (...) pero no habrá marcha atrás", señaló.

(Reporte de Jan Strupczewski; editado en español por Carlos Serrano)

