Este contenido fue publicado el 21 de junio de 2018 17:59 21 de junio de 2018 - 17:59

MADRID (Reuters) - Un tribunal de la región española de Navarra decretó el jueves que cinco hombres que abusaron en grupo de una mujer y que se hacían llamar "La Manada" podrán salir de la cárcel si depositan una fianza de 6.000 euros (6.960 dólares), tras pasar casi dos años en prisión, dijeron a Reuters fuentes jurídicas.

La condena por el ataque en las fiestas de San Fermín en Pamplona en 2016 no es firme y la prisión provisional es una medida cautelar que no suele prolongarse más de dos años si no hay riesgo de fuga o de reiteración delictiva.

Los cinco hombres, que obligaron a realizar varios actos sexuales a una joven contra su voluntad, fueron condenados hace dos meses por abusos, y no por agresión sexual, generando multitudinarias protestas e indignación en las calles que llevaron al Gobierno de entonces a anunciar que revisará la tipificación de los delitos sexuales en el Código Penal.

Tanto la acusación como las defensas anunciaron recursos contra la polémica sentencia, por lo que el Tribunal Supremo español tiene que pronunciarse ahora sobre el caso.

Poco después de conocerse la noticia comenzaron a convocarse las primeras manifestaciones de rechazo para el viernes.

No fue posible obtener confirmación de la decisión judicial del Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

