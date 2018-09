El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

Este contenido fue publicado el 13 de septiembre de 2018 10:59 13 de septiembre de 2018 - 10:59

En la imagen, norcoreanos realizan un espectáculo durante los conocidos Juegos de Masas en el estadio May Day en el centro de Pyongyang, en Corea del Norte, el 27 de agosto de 2007. REUTERS/Reinhard Krause

Por Josh Smith

PYONYANG (Reuters) - En el gigantesco estadio de Pyonyang, junto a miles de turistas, el australiano Mitchell Hamilton quedó maravillado esta semana con los nuevos "Juegos de Masas" de Corea del Norte, un gran espectáculo que ha dado lugar a algunas de las imágenes más emblemáticas del aislado país.

"Lo que pensé mientras estaba sentado allí era que se trataba de un espectáculo digno de un dios", dijo Hamilton a Reuters el martes en lo alto de la torre Juche, un obelisco de 170 metros en el centro de Pyonyang. "No puedes evitar que te seduzca el espectáculo".

Sin embargo, un curioso recordatorio del poder del Estado en Corea del Norte era el hecho de que muchos de los miles de artistas en escena eran niños pequeños.

"Lo que me hizo poner los pies en la tierra fue cuando salieron los niños", dijo Hamilton inclinándose para que no le oigan los guías norcoreanos y guardaespaldas que acompañaban a los turistas y a la prensa. "Me recordó dónde estoy".

Los primeros Juegos de Masas en Corea del Norte en cinco años han dado al líder del país, Kim Jong Un, la posibilidad de recaudar divisas extranjeras en un momento en que el turismo se sitúa como una de las pocas fuentes de ingresos fiables en medio de las duras sanciones de la ONU.

Desde la reducción de las tensiones por el programa de armas nucleares de Corea del Norte este año, los operadores turísticos aseguran que el turismo ha aumentado.

No están disponibles las cifras exactas, pero los operadores turísticos afirman que los vuelos y alojamientos en Pyonyang se agotaron tan rápido tras los Juegos de Masas que las autoridades de Corea del Norte tuvieron que limitar la llegada de grupos turísticos de China.

Miles de niños participaron en el espectáculo, ya fuera como bailarines o como "píxeles humanos" que utilizan folioscopios de colores con imágenes y eslóganes que van cambiando gradualmente.

Grupos activistas han criticado esta práctica que definen equivalente al trabajo infantil. Testimonios de desertores hablan de duros regímenes de entrenamiento.

Para los Juegos de Masas de este mes, alumnos de primaria y secundaria practicaron desde primera hora de la mañana hasta por la noche, afirmó el sitio web Daily NK, dirigido por desertores, citando una fuente no identificada.

(Información de Josh Smith en Pyonyang; Información adicional de Joyce Lee en Seúl; Traducido por Alba Calejero en la redacción de Madrid)

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo en español en Facebook Únete a la nueva página de SWISSINFO EN ESPAÑOL en Facebook swissinfo.ch en español Únete a la nueva página de SWISSINFO EN ESPAÑOL en Facebook