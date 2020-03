Por Jane Chung

SEÚL, 7 mar (Reuters) - Los casos de coronavirus en Corea del Sur superaron los 7.000 el sábado, lo que supone un aumento de 448 con respecto al día anterior, con más de la mitad del número total vinculado a una congregación de un grupo cristiano como centro del brote del país, según las autoridades sanitarias.

El número de muertos aumentó en dos hasta los 46, según los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Corea (KCDC).

Desde mediados de febrero, cuando una mujer dio positivo después de asistir a los servicios de una sección de la Iglesia Shincheonji de Jesús en la ciudad sureste de Daegu, el número de infecciones ha explotado en Corea del Sur, con el mayor número de casos fuera de China.

Hay 7.041 casos en total, incluyendo un nuevo grupo reducido de casos confirmados el sábado en un complejo de apartamentos en Daegu, donde viven algunos miembros de la iglesia, dijo el KCDC.

Mientras que 448 de nuevos casos siguen siendo un salto considerable, es el tercer día consecutivo de disminución en el número de nuevos casos para Corea del Sur.

"Existe la posibilidad de que los nuevos casos aumenten a medida que las pruebas siguen en curso", dijo Kwon Jun-wook, subdirector del KCDC en una reunión informativa.

Lee Man-hee, el fundador de la iglesia, se disculpó el lunes llamando a la epidemia una "gran calamidad".

La Comisión de los Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional ha expresado su preocupación por el hecho de que se culpe a los miembros de la Iglesia Shincheonji de la propagación del coronavirus.

"Instamos al gobierno de Corea del Sur a condenar el uso de chivos expiatorios y a respetar la libertad religiosa en su respuesta al brote", dijo en Twitter el viernes.

La gran cantidad de infecciones en el país ha llevado a casi 100 naciones a imponer restricciones a los viajeros de Corea del Sur.

El viernes, Corea del Sur dijo que suspendería los visados y la exención de visados para Japón en respuesta a las restricciones de viaje de Tokio para los coreanos, ya que los temores sobre el coronavirus reavivaron una disputa entre los vecinos que se remonta a antes de la Segunda Guerra Mundial.

El coronavirus, que surgió en China, se ha extendido a más de 90 países, infectando a más de 100.000 personas y matando a más de 3.400 en todo el mundo.

(Información de Jane Chung; Additional reporting by Stephanie Nebehay in Geneva; Editing by Lincoln Feast and Edwina Gibbs; traducido por Andrea Ariet en la redacción de Gdansk)

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram Síganos en Instagram