Por Lisa Lambert y Alexandra Alper

WASHINGTON, 5 jun (Reuters) - Prominentes políticos demócratas abrazaron el viernes la causa de los manifestantes estadounidenses enfurecidos por la muerte de un hombre negro bajo custodia policial en Minneapolis, adoptando sus lemas y anunciando reformas mientras las tensiones se mantenían altas en las principales ciudades.

La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, que se ha enfrentado al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por sus respuestas a veces muy duras a las manifestaciones y marchas en la capital de la nación, hizo que se pintara el eslogan "Black Lives Matter" en enormes letras amarillas en una calle que conduce a la Casa Blanca.

En Minneapolis, donde George Floyd, de 46 años de edad, murió el 25 de mayo después de que un agente de policía lo inmovilizara en el suelo con una rodilla en el cuello durante casi nueve minutos, los dirigentes demócratas de la ciudad votaron para poner fin al uso de técnicas de inmovilización con las rodillas y o que causen asfixia, aunque la normativa debe ser aprobada por un juez.

Dos autopsias, una realizada por el médico forense del condado de Hennepin y otra por un equipo contratado por la familia de Floyd, llegaron a la conclusión de que la victima murió por asfixia.

El gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, dijo que prohibirá a la agencia de entrenamiento de la policía enseñar una técnica de reducción, a veces llamada "sleeping hold", que consiste en restringir la arteria carótida en el cuello.

En Nueva York, el gobernador Andrew Cuomo dijo que su estado debería liderar la aprobación de las reformas "Say Their Name", incluyendo la publicación de los expedientes disciplinarios de la policía y la prohibición de estrangulamientos.

En medio de acusaciones en todo el país de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía durante los 11 días de protestas, un juez federal de Denver ordenó a la policía de la ciudad que dejara de desplegar gases lacrimógenos, balas de plástico y otros dispositivos "menos que letales" como granadas aturdidoras. La orden judicial temporal fue una respuesta a una demanda presentada por los manifestantes.

Un portavoz del Departamento de Policía de Denver dijo que la fuerza cumpliría con la orden.

POLICÍAS SUSPENDIDOS DESPUÉS DE EMPUJAR A UN HOMBRE DE 75 AÑOS

Los activistas de Black Lives Matter también han pedido a las ciudades que desfinancien a los departamentos de policía. El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, un demócrata que en abril propuso aumentar los fondos destinados a la aplicación de la ley, esta semana dio marcha atrás y dijo que buscaría unos 150 millones de dólares en recortes para el Departamento de Policía de Los Ángeles.

Después de que las imágenes de vídeo del norte del estado de Nueva York plantearan más preguntas sobre el manejo de los manifestantes por parte de las fuerzas del orden, dos policías de Buffalo que fueron vistos el jueves empujando al suelo a un manifestante de 75 años fueron suspendidos y puestos bajo investigación.

Todos los 57 uniformados de la unidad antidisturbios renunciaron para protestar en contra de la suspensión de sus colegas, dijeron los medios.

Las protestas por la muerte de Floyd han sacudido ciudades como Atlanta, Denver, Detroit, así como muchas comunidades más pequeñas.

Las manifestaciones han estallado mientras el público y las empresas luchan por recuperarse de las medidas de confinamiento impuestas para detener la propagación del coronavirus. Expertos en enfermedades han dicho que las protestas podrían provocar nuevos brotes.

El viernes, hubo marchas y reuniones en Atlanta, Los Ángeles, Minneapolis, Miami, Nueva York y Denver, entre otros lugares. Los manifestantes también se congregaron de nuevo bajo la lluvia frente a la Casa Blanca. Las protestas nocturnas fueron en gran parte pacíficas.

(Información de Lisa Lambert, Alexandra Alper, Andy Sullivan, Idrees Ali, Phil Stewart, Nathan Layne, Sharon Bernstein, Dan Whitcomb, Matt Spetalnick, Raphael Satter, Keith Coffman,Rich McKay; Writing by Grant McCool, Dan Whitcomb y Matt Spetalnick; editado por Howard Goller, Daniel Wallis y Cynthia Osterman, traducido por Michael Susin en la redacción de Gdansk)

