Imagen de Grand Central Terminal en Nueva York, casi vacía por la preocupación en torno al coronavirus. 15 de marzo de 2020. Crédito a: Seth Harrison/The Journal News via USA TODAY Sports

15 mar (Reuters) - Los estadounidenses tendrán que retraerse del espacio público más de lo que lo han hecho hasta ahora a medida que el coronavirus se propague, dijo el jueves el principal experto en enfermedades infecciosas del país, que ha registrado caos en los aeropuertos y desabastecimiento en las tiendas por las compras alentadas por el pánico.

"Creo que los estadounidenses deberían estar preparados para tener que recluirse mucho más de lo que lo nosotros como país estamos haciendo", dijo el doctor Anthony Fauci en "Meet the Press" de NBC. Las personas mayores y las personas con afecciones subyacentes deben ser especialmente cautelosas.

Fauci dijo que no veía por ahora restricciones a los viajes domésticos, pero advirtió, como lo hizo la semana pasada, que el brote de coronavirus empeoraría antes de mejorar.

Cuando se le preguntó si pensaba que las autoridades estadounidenses deberían imponer un bloqueo de 14 días para tratar de detener la propagación del virus, Fauci dijo: "Sabes, lo preferiría tanto como sea posible. Creo que deberíamos ser demasiado agresivos y ser criticados luego por sobre reaccionar".

Con pruebas limitadas disponibles, los funcionarios han registrado más de 2.200 casos y 58 muertes en Estados Unidos. Las medidas de contención de país hasta ahora han sido leves en comparación con las restricciones de movimiento a nivel nacional impuestas en Italia, Francia y España.

El virus ha infectado a más de 156.000 personas en 142 países, resultando en más de 5.800 muertes.

Algunas ciudades de Estados Unidos están tomando medidas similares a las de Europa.

Hoboken, al otro lado del río Hudson desde la ciudad de Nueva York, anunció un toque de queda a las 10 p.m. vigente desde el lunes, bares cerrados y restaurantes sólo con servicios de entrega y para llevar.

Hablando en el programa "This Week" de ABC, Fauci reconoció que los 13.000 respiradores que se encontraban en stock en Estados Unidos pueden no ser suficientes si el número de casos aumenta bruscamente. "Lo que estamos tratando de hacer es asegurarnos de que no se llegue al peor de los casos", dijo.

Añadió que ningún sistema hospitalario en el mundo está preparado para un aumento masivo en los casos de coronavirus, pero Estados Unidos ha tomado medidas.

"Tenemos inventarios y esperamos poder reponerlo y seguir reponiéndolo", dijo. "Pero creo que la gente debería recordar, y esa es la razón por la que queremos reducir esa curva, que si dejas que la curva llegue a ese punto, toda la sociedad se verá afectada".

Los hospitales de Estados Unidos, que se preparan para un gran aumento de pacientes, están preocupados de que el cierre de las escuelas haga más difícil para los médicos y las enfermeras poder trabajar.

Están llegando a agencias de personal temporal y explorando otras formas de mantener los niveles de fuerza laboral.

Para una infografía interactiva sobre la expansión global del coronavirus, haga clic aquí https://tmsnrt.rs/3aIRuz7

(Reporte de Doina Chiacu y Andrea Shalal en Washington; Escrito por Lisa Shumaker; Editado en español por Gabriela Donoso)

