Este contenido fue publicado el 25 de septiembre de 2018 10:31 25 de septiembre de 2018 - 10:31

Por Kylie MacLellan

LIVERPOOL, Inglaterra (Reuters) - Los laboristas, el principal partido de la oposición a la primera ministra de Reino Unido, Theresa May, van a rechazar cualquier eventual acuerdo entre May y la Unión Europea y están dispuestos a que se celebre un segundo referéndum con la opción de permanecer en el bloque, dijo el martes su portavoz para el Brexit, Keir Starmer.

Solo quedan seis meses para que el Reino Unido abandone la Unión Europea, y May aún tiene que acordar con Bruselas las condiciones del divorcio, después de que su plan para las futuras relaciones comerciales entre ambas partes fuera rechazado tanto por la UE como por miembros de su propio partido.

El Partido Laborista ha elaborado una lista de seis comprobaciones que realizaría en el caso de que haya un acuerdo para el Brexit. Entre otras cuestiones, se preguntaría si el pacto garantiza unas relaciones fuertes con la UE y si aporta los mismos beneficios que tiene el país perteneciendo al mercado único y la unión aduanera del bloque.

Starmer dijo que May iba camino de suspender todas estas comprobaciones.

"Todo el mundo reconoce que las negociaciones están yendo mal y que parece que nos estamos acercando a cerrar un mal acuerdo o que no haya acuerdo alguno", dijo a BBC TV. "Nosotros, el Partido Laborista, vamos a votar en contra de un mal acuerdo o vamos a votar en contra de que no haya ningún acuerdo porque eso no es bueno para nuestro país ni es para lo que la gente votó".

En un discurso de la conferencia anual de su partido, que tendrá lugar a lo largo del día, Starmer declarará que el gobierno conservador no tiene un plan creíble para el Brexit y que no tiene mayoría para aprobar sus proposiciones de mantener relaciones cercanas con la UE en materia de comercio exterior.

En la conferencia de los laboristas se votará a lo largo del martes si se mantiene un segundo referéndum como opción en caso de que May no logre que se apruebe su plan para el Brexit en el parlamento, añadiendo presión a la primera ministra.

