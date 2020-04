Por Josh Smith y Hyonhee Shin

SEÚL, 22 abr (Reuters) - Los medios estatales de Corea del Norte no hicieron el miércoles ninguna referencia al estado de salud o el paradero del líder del país, Kim Jong Un, un día después de que se desataran las especulaciones por todo el mundo sobre su salud tras las informaciones publicadas en diversos medios de comunicación en los que se decía que está gravemente enfermo tras haberse sometido a una intervención cardiovascular.

Los medios de comunicación norcoreanos presentaron una imagen de normalidad, difundiendo las habituales informaciones sobre los logros de Kim, citando frases suyas antiguas o sin fecha conocida sobre temas como la economía.

Fuentes oficiales de Corea del Sur y China, así como otras familiarizadas con los servicios de inteligencia de Estados Unidos, han puesto en duda la información publicada en medios de comunicación de surcoreanos y estadounidenses, mientras la Casa Blanca ha dicho que está haciendo un atento seguimiento de la situación.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que celebró encuentros sin precedentes con Kim en 2018 y 2019 en un intento por persuadirlo de que abandone sus programa de armas nucleares, dijo que la información no había sido confirmada, pero que personalmente no le daba mucha credibilidad.

"Sólo espero que se encuentre bien", dijo Trump el martes en una conferencia de prensa en la Casa Blanca. "He mantenido una muy buena relación con Kim Jong Un. Me gustaría ver que le va bien. Veremos cómo le va. No sabemos si la información es veraz."

Preguntado sobre si intentará contactar con Kim para comprobar su estado, Trump dijo: "Bueno, puede que lo haga, pero sólo espero que esté bien".

Las especulaciones sobre la salud de Kim surgieron por primera vez a raíz de su ausencia de la celebración del aniversario del padre fundador de Corea del Norte y abuelo de Kim, Kim Il Sung, el pasado 15 de abril.

El Daily NK, un portal web con sede en Seúl, informó a finales del lunes que Kim, quien se cree que tiene unos 36 años, fue hospitalizado el 12 de abril, horas antes de someterse a una intervención cardiovascular.

La versión en inglés de la historia añadió una corrección el martes para decir que la información se basa en una sola fuente no identificada de Corea del Norte, no en múltiples como se dijo anteriormente.

Añadía que su salud se ha deteriorado desde agosto debido a su intenso tabaquismo, su obesidad y el exceso de trabajo, y que actualmente recibe tratamiento en una villa en el centro turístico del monte Myohyang, al norte de la capital Pyongyang.

(Información de Josh Smith, Sangmi Cha y Hyonhee Shin; escrito por Michael Perry; editado por Raju Gopalakrishnan y Jack Kim; traducido por Darío Fernández en la redacción de Gdansk)

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram Síganos en Instagram