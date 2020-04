Por Lindsay Dunsmuir y Doina Chiacu

WASHINGTON, 19 abr (Reuters) - Los parlamentarios de Estados Unidos están muy cerca de llegar a un acuerdo para aprobar fondos adicionales para ayudar a las pequeñas empresas afectadas por la pandemia del coronavirus y podrían sellar un acuerdo este mismo domingo, dijeron miembros del Congreso y de la Administración Trump.

"Creo que estamos muy cerca de un acuerdo hoy y tengo la esperanza de que podamos lograrlo", dijo el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steve Mnuchin, en una entrevista con CNN.

Chuck Schumer, líder demócrata del Senado, también dijo que esperaba que se pudiera sellar un acuerdo con los republicanos el domingo por la noche. Schumer advirtió, sin embargo, que aún quedan algunos asuntos pendientes por resolver.

Mnuchin indicó que en su opinión otros 300.000 millones de dólares deberían ser suficientes para atender a todos los que soliciten un préstamo para pequeñas empresas.

Le dijo al programa "State of the Union" de CNN que la financiación para los estados no se incluiría en el proyecto de ley de financiación provisional. Dijo que habló con Schumer el domingo por la mañana y que el demócrata estaba a favor del nuevo programa de préstamos para pequeñas empresas.

El acuerdo pondría fin a una parálisis que ha durado más de una semana respecto a la petición del presidente republicano Donald Trump de añadir 250.000 millones de dólares a un programa de préstamos para pequeñas empresas. El Congreso creó el programa el mes pasado como parte de un plan de ayuda económica de 2,3 billones de dólares para el coronavirus, pero ya se ha agotado el dinero.

