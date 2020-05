El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, asiste la ceremonia de finalización de la construcción de una planta de fertilizantes junto a su hermana menor Kim Yo Jong, en una región del norte de la capital, Pyongyang, en esta imagen difundida por la Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA) de Corea del Norte el 2 de mayo, 2020. KCNA/via REUTERS ATENCIÓN EDITORES - ESTA IMAGEN FUE PROVISTA POR UNA TERCERA PARTE. REUTERS NO PUDO VERIFICAR DE MANERA INDEPENDIENTE ESTA IMAGEN. NO DISPONIBLE PARA VENTAS A TERCEROS. NO DISPONIBLE EN COREA DEL SUR.

