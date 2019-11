Por Greg Roumeliotis

24 nov (Reuters) - El grupo francés de artículos de lujo LVMH está preparando un acuerdo para comprar la cadena de joyería estadounidense Tiffany & Co por unos 16.300 millones de dólares, dijeron a Reuters el domingo fuentes familiarizadas con el asunto.

LVMH, propietario de Bulgari, está ultimando un acuerdo de compra de Tiffany por un valor de 135 dólares por acción, dijeron las fuentes, que agregaron que el acuerdo podría anunciarse el domingo o el lunes.

Reuters informó esta semana de que LVMH había convencido a Tiffany para que le proporcionara la debida diligencia confidencial después de que elevara su oferta a cerca de 16.000 millones de dólares. Tiffany rechazó a principios de este mes la oferta inicial de LVMH de 120 dólares por acción en efectivo, argumentando que infravaloraba significativamente a la compañía. Tiffany, fundada en Nueva York en 1837 y protagonista de la película "Breakfast at Tiffany's", protagonizada por Audrey Hepburn, venía lidiando con la caída de las ventas anuales y de los beneficios desde 2015, antes de que se produjera un vuelco en los ingresos en 2017. El de la joyería fue uno de los ámbitos de mayor rendimiento de la industria del lujo en 2018, según la consultora Bain & Co, que estimó que las ventas comparables en el mercado global de 20.000 millones de dólares de valor crecerían un 7% este año. Bajo la dirección de Alessandro Bogliolo, exdirector de la firma de moda Diesel y antiguo alumno de Bulgari, Tiffany ha estado desarrollando su negocio de comercio electrónico y está intentando atraer a compradores más jóvenes con colgantes, pendientes y nuevos diseños más asequibles. La noticia fue adelantada por el Financial Times. Ambas empresas no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

