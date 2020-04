TOKIO, 28 abr (Reuters) - Es demasiado pronto para plantearse el levantamiento del estado de emergencia de Japón por el coronavirus, dijo el martes el jefe de un poderoso grupo de presión de médicos, agregando que considera difícil que Tokio celebre las Olimpiadas del próximo año sin una vacuna efectiva.

Los comentarios del jefe de la Asociación Médica de Japón (JMA, por sus siglas en inglés) destacan la preocupación de la nación por una pandemia que llevó al primer ministro Shinzo Abe a decretar la emergencia nacional hasta el 6 de mayo.

Japón está vigilando de cerca los datos relacionados con el virus para decidir si prolonga el estado de emergencia más allá del 6 de mayo, según dijo el ministro de Economía.

Aunque las nuevas infecciones diarias han disminuido, las pruebas no bastan para confirmar que el contagio está bajo control, dijo el presidente de la JMA, Yoshitake Yokokura, en una reunión con la prensa.

"No creo que sea posible levantar (el estado de emergencia) en todo el país en esta etapa", agregó Yokokura.

Tokio confirmó 112 nuevas infecciones el martes, dijo la emisora NHK, por encima de la cifra de 39 del día anterior, que había sido la más baja en cuatro semanas. El recuento nacional es de 13.614 infecciones, incluyendo 394 muertes, añadió NHK.

Yokokura culpó a la falta de batas y otras prendas de protección de la propagación del virus en los hospitales, e instó al Gobierno a que ayudara a acelerar el desarrollo de tratamientos y vacunas, a fin de preservar cualquier esperanza de celebrar las Olimpiadas el año próximo.

"No estoy diciendo que Japón deba o no deba ser anfitrión de las Olimpiadas, pero que sería difícil hacerlo", dijo. "A menos que se desarrolle una vacuna efectiva, no veo que sea posible celebrar las Olimpiadas".

El anuncio el mes pasado de un año de retraso en los Juegos Olímpicos de 2020 fue un duro golpe para Japón, que había gastado 13.000 millones de dólares en preparativos.

Los Juegos serían "cancelados" si no pueden tener lugar en 2021, dijo el presidente de Tokio 2020, Yoshiro Mori, en una entrevista publicada el martes.

(Información de Rocky Swift y Tim Kelly; editado por Richard Pullin y Clarence Fernandez, traducido por Michael Susin en la redacción de Gdansk)

