El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, se reúne con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en el Palacio Nacional de Ciudad de México, México. 5 de diciembre de 2019. Mexico's Presidency/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. MUST CREDIT MEXICO'S PRESIDENCY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES.

(reuters_tickers)