Por Ana Isabel Martinez y Miguel Angel Gutiérrez

CIUDAD DE MÉXICO, 11 nov (Reuters) - El Gobierno de México afirmó el lunes que solo reconoce a Evo Morales como presidente "legítimo" de Bolivia y denunció que su dimisión fue forzada por un "golpe" dado por el Ejército que violentó el orden constitucional.

El canciller Marcelo Ebrard dijo además que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador no reconocería un gobierno de carácter militar en el país andino, que Morales gobernaba desde hace casi 14 años.

La crisis política en Bolivia estalló tras unos comicios el 20 de octubre en los que el otrora líder cocalero fue reelecto por estrecho margen para un nuevo periodo, en un proceso cuestionado por la oposición, que clamó fraude, y la Organización de Estados Americanos (OEA).

El mandatario y su vicepresidente renunciaron el domingo tras la divulgación de una informe de la OEA que afirmó que las elecciones deberían ser anuladas para dar paso a nuevos comicios, luego de haber encontrado "irregularidades" que cuestionaron la victoria de Morales.

"Lo que ayer se produjo (en Bolivia) lo consideramos un golpe (... ) Es un golpe porque el Ejército pidió la renuncia del presidente y eso violenta el orden constitucional de ese país", afirmó Ebrard en la conferencia de prensa matutina de López Obrador.

"La postura que México ha definido el día de hoy es de reivindicar, demandar el respeto al orden constitucional y a la democracia en Bolivia", agregó el canciller, quien demandará una reunión de emergencia de la OEA a la que acusó de guardar silencio inaceptable tras el "pronunciamiento militar y las operaciones policiales".

Por otra parte, el funcionario dijo que Morales no ha respondido a un ofrecimiento de asilo de México.

Consultado sobre su opinión respecto a los mandatarios de otras naciones que buscan reelegirse indefinidamente, inclusive cuando las leyes inicialmente no lo permiten, Ebrard dijo: "nosotros respetamos las decisiones de cada pueblo, de cada país (...) México no es un país que esté juzgando a los demás en función de sus procesos políticos de reelección".

"Hay países que tienen límites a la reelección, hay países que no lo tienen (...) lo que no podemos aceptar es que un Ejército salga y diga este presidente tienen que renunciar, como pasó ayer", dijo Ebrard, quien no se refirió a las denuncias del fraude electoral en Bolivia, ni al informe de la OEA sobre las irregularidades en esos comicios.

Los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, junto al presidente electo de Argentina, condenaron el "golpe" contra Morales, quien horas antes de dimitir había convocado a nuevas elecciones en medio de una ola de protestas en su contra.

(Reporte adicional de Noé Torres, escrito por Ana Isabel Martínez. Editado por Javier Leira)

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram Síganos en Instagram