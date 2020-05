Foto de archivo. Personal médico del Hospital General No. 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realiza una protesta después de la muerte de un colega, al denunciar la falta de equipo para tratar a pacientes con la enfermedad por coronavirus (COVID-19) , en Ciudad Juárez, México, 1 de mayo de 2020. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

CIUDAD DE MÉXICO (Reuters) - Las autoridades mexicanas reportaron el sábado 1,349 nuevos casos de coronavirus en el país, elevando la cifra total de infectados a 22,088.

Además, el brote, surgido en China a fines el año pasado, ha dejado 2,061 fallecidos en el país latinoamericano, 89 más que en la víspera.

El procurador del Consumidor, Ricardo Sheffield, dijo en su cuenta de Twitter que había dado positivo, días después de que la secretaria de la Función Pública, Irma Sandoval, se convirtió en la primera funcionaria de alto rango del Gobierno en ser diagnosticada con la nueva cepa.

Sheffield asiste todos los lunes a las conferencias del presidente Andrés Manuel López Obrador para dar un informe sobre el comportamiento de los precios de las gasolinas en el país.

Estimaciones oficiales indican que el número de contagios podría ser más de nueve veces la cifra reportada debido a que muchos de los infectados probablemente no fueron a consulta, no desarrollaron síntomas o no fueron debidamente diagnosticados.

México es el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que realiza menos pruebas per cápita para detectar el coronavirus. La nación latinoamericana ha realizado 0.4 pruebas por cada 1,000 habitantes mientras que la media de la OCDE es de 22.9.

