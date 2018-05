El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

Este contenido fue publicado el 17 de mayo de 2018 19:51 17 de mayo de 2018 - 19:51

El presidente francés Emmanuel Macron, la primera ministra británica Theresa May y la canciller alemana Angela Merkel durante una cumbre de la Unión Europea y países de los balcanes occidentales en Sofia. 17 de mayo de 2018. REUTERS/Stoyan Nenov

Por Gabriela Baczynska

SOFÍA, 17 mayo (Reuters) - El presidente de Francia, Emmanuel Macron, descartó el jueves la posibilidad de una guerra comercial con Estados Unidos por su retirada del acuerdo nuclear con Irán, mientras una ola de firmas europeas empezó a abandonar sus negocios con Teherán por temor al alcance de las sanciones de Washington.

Los líderes de la Unión Europea se mantuvieron unidos tras el acuerdo de 2015 y Bruselas anunció que iniciará un proceso legal que prohibirá que las firmas con sede en la UE tengan que cumplir con las sanciones reimpuestas por el presidente Donald Trump sobre Irán.

No obstante, las corporaciones se enfrentan a la disyuntiva de comerciar con la mayor economía del mundo, Estados Unidos, o con Irán, arriesgándose a sufrir sanciones y grandes multas, al tiempo que se arriesgan a perder acceso al dominante sistema financiero estadounidense.

Macron reconoció el apremio que existe para las firmas que quieren comerciar con Irán o invertir allí, sobre todo las multinacionales con lazos estrechos con Estados Unidos, pero dejó claro que hay asuntos más importantes en juego.

"No empezaremos una guerra comercial estratégica contra Estados Unidos por Irán", dijo a su llegada al segundo día de la cumbre que celebra la UE en Bulgaria. "No vamos a adoptar sanciones de represalia contra compañías estadounidenses, no tendría sentido".

El grupo energético francés Total dijo el miércoles que podría abandonar un proyecto multimillonario de gas en Irán si no se garantiza una exención a las sanciones. La mayor firma de transporte marítimo de mercancías a nivel mundial, A.P. Moller-Maersk, anunció también que abandonará Irán.

Pese a todo, los líderes de la UE dijeron que respetarán el acuerdo iraní. "Todos los estados miembros de la Unión Europea siguen apoyando este acuerdo, a pesar del hecho de que Estados Unidos haya decidido no hacerlo, y continuaremos las conversaciones con Estados Unidos", dijo la canciller alemana, Angela Merkel, a periodistas en la cumbre.

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, dijo que el Ejecutivo comunitario lanzará el viernes el proceso de activación del "estatuto de bloqueo", la legislación que prohibirá que las firmas de la UE cumplan con las sanciones sobre Irán y que no reconoce decisiones judiciales que obliguen a cumplir las penalizaciones estadounidenses.

El "estatuto de bloqueo" no ha sido usado nunca hasta ahora y sus reglas son vagas y difíciles de implementar. Hasta el jefe de servicios financieros de la Comisión Europea dijo que usar estos poderes para impedir que los bancos cumplan las sanciones anunciadas por Trump el 8 de mayo tendría un alcance limitado.

"La regulación de bloqueo de la UE podría tener una eficacia limitada ante la naturaleza internacional del sistema bancario y, sobre todo, la exposición de grandes bancos sistémicos al sistema financiero estadounidense y a las transacciones en dólares", dijo el comisario de servicios financieros, Valdis Dombrovskis, al Parlamento Europeo.

(Reporte adicional de John Irish, Huw Jones, Ivana Sekularac, Alastair Macdonald, Paul Carrel, Stine Jacobsen y Jacob Gronholt-Pedersen; escrito por David Stamp; editado en español por Carlos Serrano)

