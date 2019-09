Por Angie Teo y Joyce Zhou

HONG KONG, 28 sep (Reuters) - Los manifestantes de Hong Kong reconstruyeron el sábado los "Muros de Lennon" de graffiti en contra del gobierno cuando se conmemora el quinto aniversario la revolución de los paraguas, el movimiento pro-democracia que bloqueó el territorio durante semanas.

Una serie de protestas a favor y en contra de Pekín están previstas para la ciudad gobernada por los chinos antes del 70º aniversario de la República Popular China el martes, incluso en el consulado de la antigua potencia colonial británica.

Los manifestantes antigubernamentales han atacado la legislatura, la principal Oficina de Enlace de Pekín, han ocupado el aeropuerto, han lanzado bombas de gasolina a la policía, han vandalizado estaciones de metro y han provocado incendios en las calles durante más de tres meses de disturbios.

La policía ha respondido con gas lacrimógeno, cañones de agua, balas de goma y ocasionalmente disparos al aire.

"No son nuestros hijos", dijo Yau Mei-kwang, partidario de China, sobre los activistas. "Porque a esta edad, deberían estar estudiando, no corriendo al aeropuerto, golpeando a la gente, golpeando a la policía, insultando a la gente. Eso no está bien".

Un manifestante pro-democracia en uno de los muros de Lennon que sólo dio su nombre como Wong defendió el uso de la violencia.

"Sabemos que no nos escucharán si nos reunimos en paz porque no estamos al mismo nivel", dijo.

Algunos muros de Lennon fueron derribados por activistas pro-Pekín el fin de semana pasado. Grandes mosaicos cubiertos de notas autoadhesivas que reclaman la democracia han surgido en pasos subterráneos, fuera de los centros comerciales, en las paradas de autobús, en las universidades y fuera del Consejo Legislativo.

Los manifestantes antigubernamentales están enfadados por lo que consideran una progresiva interferencia china en Hong Kong, que regresó a China en 1997 bajo una fórmula de "un país, dos sistemas" que garantiza libertades que no se disfrutan en el continente.

China rechaza la acusación. Ha acusado a gobiernos extranjeros, incluyendo a Estados Unidos y el Reino Unido, de avivar el sentimiento antichino.

"NO ESTOY SEGURO DE CUÁNDO TERMINARÁ LA PROTESTA"

"Los muros de Lennon llevan el espíritu de desobediencia civil del movimiento de los paraguas", dijo el manifestante pro-democracia Kelvin Law, de 24 años.

"No estoy seguro de cuándo terminará esta protesta. O ganamos o perdemos. Pero mientras estemos unidos y luchemos, generación tras generación, podremos lograr la democracia".

Los manifestantes apelaron a los británicos hace dos semanas para que controlen a China y se aseguren que se respeten las libertades de la ciudad.

Se esperan varias protestas el sábado y el domingo, pero las más grandes probablemente serán el martes, en conmemoración del primer aniversario de la fundación de la República Popular China en 1949.

Los activistas planean un mitin masivo desde Victoria Park, en el bullicioso distrito de Causeway Bay, hasta Chater Garden, un campo de críquet en la época colonial, en el centro de la ciudad.

Las festividades oficiales del Día Nacional se han reducido, y las autoridades quieren evitar avergonzar a Pekín en un momento en el que Xi está intentando proyectar una imagen de fuerza y unidad nacional.

(Información adicional de Yiming Woo, Jessie Pang y Twinnie Siu; escrito por Nick Macfie; editado por Kim Coghill; traducido por Andrea Ariet en la redacción de Gdańsk)

