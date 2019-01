May dice que si se rechaza acuerdo sobre Brexit el Reino Unido entrará en tierra ignota

LONDRES (Reuters) - La primera ministra, Theresa May, dijo el domingo que Gran Bretaña se encontrará en tierra ignota si su acuerdo para un Brexit es rechazado por el Parlamento a fines de este mes, a la vez que negó reportes de que podría intentar retrasar el voto de los legisladores por segunda vez.

Se espera que Gran Bretaña abandone la Unión Europea (UE) el 29 de marzo, pero hasta ahora la incapacidad de May para obtener la aprobación en el Parlamento para una salida acordada ha alarmado a los líderes empresariales e inversores que temen que el país se dirija a un dañino Brexit sin acuerdo.

May dijo que la votación en el Parlamento se realizaría alrededor del 15 de enero, como se esperaba y contrariamente a las informaciones que apuntaban a que podría retrasarla.

La gobernante británica ya retrasó la votación una vez, en diciembre, cuando quedó claro que perdería a menos que se consiguieran más garantías de la UE.

Al describir lo que sucedería si es derrotada, May le dijo a la BBC: "Si el acuerdo no se aprueba en esta votación que está por venir, entonces realmente estaremos en un tierra ignota. No creo que nadie pueda decir exactamente qué sucederá en términos de la reacción que veremos en el parlamento", dijo May a la BBC.

En medio de la incertidumbre sobre los próximos pasos de Gran Bretaña, que van desde irse sin llegar a un acuerdo hasta no irse, una encuesta mostró que más británicos quieren seguir siendo miembros de la UE que los que se van, y que los votantes quieren tomar la decisión final.

El propio partido de May está dividido en cuanto a su apoyo al acuerdo. Muchos temen que el punto diseñado para evitar que se cree de nuevo una frontera dura entre Irlanda e Irlanda del Norte pueda dejar a Gran Bretaña sujeta a las normas de la UE durante un tiempo indefinido.

Uno de los líderes de esa oposición, el legislador Jacob Rees-Mogg, dijo en un artículo que era "una ilusión" que alejarse del parlamento durante las vacaciones de Navidad pudiera convencerlo de cambiar de opinión y respaldar el acuerdo.

May prometió que el Parlamento tendría una mayor participación en el resto del proceso Brexit y advirtió que rechazar su acuerdo podría impedir la salida de Gran Bretaña del bloque.

"No permitamos que la búsqueda de lo perfecto se convierta en el enemigo de lo bueno, porque existe el peligro de que al final no tengamos Brexit", dijo May.

(Reporte de William James; Editado en español por Javier López de Lérida)

Neuer Inhalt Horizontal Line