El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

Este contenido fue publicado el 11 de marzo de 2018 19:16 11 de marzo de 2018 - 19:16

LIMA (Reuters) - La mayoría de los peruanos quiere que el presidente Pedro Pablo Kuczynski renuncie o sea obligado por el Congreso a dejar su cargo, según una encuesta de Ipsos publicada en un periódico local el domingo.

Kuczynski evitó una destitución en diciembre, pero legisladores opositores están haciendo un nuevo esfuerzo para que el líder de centroderecha deje el poder por sus vínculos con la empresa brasileña Odebrecht, que está en el centro de un gran escándalo de sobornos en toda América Latina.

La encuesta de Ipsos, publicada por el periódico El Comercio, señala que el 58 por ciento de los peruanos quiere que Kuczynski sea acusado por el Congreso, frente al 37 por ciento que prefiere que continúe en el poder.

Un número similar también estaría feliz si el presidente se fuera en forma voluntaria. El 56 por ciento quiere que dimita para que el vicepresidente Martín Vizcarra pueda gobernar el país, frente al 40 por ciento que piensa que Kuczynski debería terminar su mandato como estaba previsto en 2021, mostró la encuesta.

Kuczynski ha negado repetidamente cualquier cosa impropia o ilegal sobre los pagos que su empresa consultora recibió de la empresa brasileña, Odebrecht, cuando era ministro del Gobierno hace más de una década.

El presidente peruano dijo que el nuevo intento de la oposición en el Congreso de removerlo de su cargo está poniendo al país en "ridículo", a pocas semanas de una Cumbre de las Américas que se realizará en Lima.

"Yo me voy a defender y no renunciaré porque yo no he hecho nada, nada", dijo Kuczynski el viernes.

La aprobación de Kuczynski se mantuvo en un 19 por ciento por segundo mes consecutivo, mientras que la desaprobación de su presidencia aumentó a un 76 por ciento, según el sondeo de Ipsos.

La encuesta a 1.254 adultos peruanos se realizó del 7 al 9 de marzo y tiene un margen de error de 2,8 puntos porcentuales.

(Por Mitra Taj, Editado en español por Juana Casas)

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form Formulario para abonarse al Newsletter de swissinfo Regístrese para recibir en su correo electrónico nuestro boletín semanal con una selección de los artículos más interesantes