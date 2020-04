24 abr (Reuters) - Es poco probable que los espectadores puedan volver a los estadios de fútbol hasta el año que viene como muy pronto debido a la continua amenaza del nuevo coronavirus, según Jaume Roures, presidente de la empresa española de medios de comunicación Mediapro, que comercializa los derechos internacionales de La Liga.

Roures, cuya empresa también gestiona los derechos audiovisuales de la Liga de Campeones, también vaticina el fin de las colosales cifras de fichajes debido a la pandemia.

Todas las grandes competiciones deportivas se han suspendido en todo el mundo debido a la propagación de la pandemia, aunque algunas ligas europeas de fútbol, como la Bundesliga alemana, tienen previsto volver a la acción el mes que viene, aunque a puerta cerrada,.

Los dirigentes del fútbol español están debatiendo cómo y cuándo empezar a jugar partidos de nuevo con el fin de completar la temporada y evitar una pérdida de mil millones de euros, y entre los planes se encuentran partidos sin espectadores.

Roures cree que los aficionados no podrán volver a los estadios durante el resto del año, al no preverse que haya una vacuna, algo que los científicos descartan para este año.

"LaLiga no será como antes. Creo que iniciaremos 2021 sin público en la grada. El fútbol no va a ser igual, pero tampoco los cines, ni los paseos por la calle, ni los conciertos, ni los restaurante (...) Hasta que no haya una vacuna es complicado que vaya gente a los estadios".

El máximo dirigente de La Liga, Javier Tebas, ha dicho que los clubes perderán unos 300 millones de euros (323 millones de dólares) por jugar el resto de los partidos de esta temporada sin espectadores y Roures cree que las pérdidas de los clubes pondrán fin a las exorbitantes cifras de fichajes de los últimos años.

"Aunque se reinicie y se termine la liga, los clubes ya están perdiendo dinero: los jugadores van a cobrar menos y esos traspasos locos se han terminado", añadió Roures, que consideró que esta recesión en fichajes será "muy positiva" al evitar gastos exagerados por parte de los directivos.

(Información de Richard Martin; traducido por Tomás Cobos)

