NUEVA YORK (Reuters) - Las principales bolsas globales caían el viernes y activos de refugio como el yen subían, mientras los inversores esperaban la respuesta de Estados Unidos a los intentos de China por endurecer el control sobre Hong Kong, que han derivado en otra confrontación entre las dos mayores economías mundiales.

* El Parlamento chino aprobó el jueves una nueva legislación de seguridad nacional para la excolonia británica, elevando los temores sobre el futuro de sus libertades y su papel como centro financiero.

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que celebrará una conferencia de prensa sobre China más tarde en el día. La posibilidad de un deterioro en las relaciones entre Pekín y Washington ha aumentado el nerviosismo entre los inversores.

* Las acciones estadounidenses siguieron las bajas de los indicadores de Asia y Europa. Por la mañana, el promedio industrial Dow Jones perdía 180,15 puntos, o 0,71%, a 25.220,49 unidades; mientras que el índice S&P 500 caía 14,48 puntos, o 0,48%, a 3.015,25 unidades.

* En tanto, el índice compuesto Nasdaq cambió su tendencia inicial y operaba con un alza de 0,2% a las 1541 GMT.

* En Europa, el referencial regional STOXX 600 terminó la jornada con un descenso de 1,6%; al tiempo que el índice global de acciones MSCI avanzaba 0,45%, también cambiando su trayectoria negativa de inicios del día.

* Durante la madrugada, el índice amplio MSCI de acciones del Asia Pacífico -sin incluir a Japón- bajó un 2%, en tanto que el Nikkei de la bolsa de Tokio retrocedió desde máximos de tres meses y el yen subió a su mayor nivel en más de dos semanas, a 107,06 unidades por dólar.

* "Si Estados Unidos piensa que Hong Kong ya no es lo suficientemente autónoma y que ya no amerita un trato especial bajo sus leyes, la reacción podría generar una ola bajista, y el mercado debe estar esperando eso", dijo Yousef Abbasi, estratega de mercados globales de INTL FCStone Financial Inc en Nueva York.

* En las operaciones cambiarias, el yuan "offshore" se debilitaba contra el dólar. El euro, por su parte, se dirigía a cerrar su mejor mes desde diciembre, ya que el plan de recuperación de la Comisión Europea por 750.000 millones de euros alentaba el optimismo en el futuro político de la UE. Previamente en el día, la moneda alcanzó un máximo de 8 semanas de 1,1114 dólares.

* El índice dólar, que compara al billete verde contra una cesta de seis monedas rivales, operaba con una baja marginal de 0,089%, a 98,408 unidades.

* En los mercados de bonos, el rendimiento de las notas referenciales a 10 años del Tesoro estadounidense bajaba al 4,6 puntos básicos, a 0,6624%.

* El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, reiteró el viernes la promesa del banco central de Estados Unidos de usar todas sus herramientas para apuntalar la economía ante los daños de la pandemia, pese a que la atención de los inversores se está volcando a la siguiente fase de su respuesta.

* "Esta es una emergencia de una naturaleza que nunca antes habíamos visto", dijo Powell en un evento online. "Cruzamos muchas líneas rojas que no se habían cruzado antes y estoy muy cómodo con que ésta sea la situación en la que debes hacerlo".

(Reporte adicional de Tom Westbrook en Singapur. Editado en español por Carlos Serrano/Marion Giraldo)

