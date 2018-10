El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

Por Sujata Rao

LONDRES (Reuters) - Ganancias superiores a lo esperado de empresas estadounidenses mejoraban el miércoles la confianza en los mercados bursátiles mundiales, ya que las acciones asiáticas y europeas lograron dejar de lado las preocupaciones sobre el crecimiento global y el comercio, al igual que los índices de Wall Street.

* Un índice de acciones paneuropeo subió 0,15 por ciento a un máximo de una semana. Anteriormente, el índice de acciones de Asia-Pacífico de MSCI, que excluye Japón, trepó un 0,6 por ciento, mientras que el japonés Nikkei cerró con una subida de 1,3 por ciento.

* Estas ganancias llegan tras una gran sesión en la bolsa de Nueva York, donde los tres índices principales registraron sus mayores ganancias porcentuales en un día desde marzo, con un aumento de más de 2 por ciento cada uno.

* Todo esto marca una recuperación parcial desde un retroceso reciente que provocó que el índice S&P 500 registrara su mayor caída semanal desde marzo.

* Si bien muchos inversionistas se muestran escépticos de que la reciente volatilidad ha terminado, también esperan que otro trimestre fuerte de ganancias corporativas calme los nervios y las tensiones comerciales. Según datos de Refinitiv, las ganancias del tercer trimestre para las compañías del S&P 500 aumentarán un 21,8 por ciento.

* "Hay riesgos negativos en el corto plazo, pero en el lado positivo tenemos buenas ganancias y datos desde Estados Unidos", dijo Christoph Barraud, economista de la corredora Market Securities en París.

* Netflix desencadenó las últimas ganancias. Las acciones de la empresa de transmisión de videos en línea se dispararon un 14 por ciento después del cierre luego de que sus resultados superaron las expectativas del mercado. Esto hizo también que los títulos de Alphabet Inc, Facebook Inc y Amazon.com Inc subieran cerca de un 1 por ciento. * Estas cuatro empresas conforman el llamado grupo FANG de compañías tecnológicas, que en los últimos meses han perdido impulso luego de liderar las ganancias en el mercado en los últimos años.

* Los gigantes bancarios Goldman Sachs y Morgan Stanley también reportaron ganancias trimestrales mejores a las esperadas. Y respecto a los datos económicos, la producción industrial de Estados Unidos aumentó por cuarto mes consecutivo en septiembre, lo que disminuye los temores de que la economía pueda estar perdiendo fuerza.

* La mayor confianza de los inversores también favorecía a las monedas de mercados emergentes. La última encuesta de inversionistas realizada por BofA Merrill Lynch mostró que los gestores de fondos ahora consideran estas divisas como las más infravaloradas en comparación con el dólar.

* Las acciones y la moneda de Arabia Saudita también se estabilizaron después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le dio al reino el beneficio de la duda en la desaparición del periodista disidente Jamal Khashoggi.

(Reporte adicional de Wayne Cole en Sídney. Editado en español por Rodrigo Charme)

