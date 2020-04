Presidente argentino, Alberto Fernández, habla durante la presentación de la oferta de reestructuración de la deuda pública del país, en la residencia presidencial de Olivos, en los suburbios de Buenos Aires., Argentina, April 16, 2020. Esteban Collazo/Argentina Presidency/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES

(reuters_tickers)