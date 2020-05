Por Julia Love

CIUDAD DE MÉXICO (Reuters) - Algunas de las mejores mentes creativas del gigante de medios ​​mexicano Televisa enfrentan un desafío inesperado: crear sus telenovelas sin una sola escena de amor, o al menos un tierno beso.

A medida que aumentaron los casos de coronavirus en México, los productores se vieron forzados a borrar el contacto físico de sus telenovelas, que tradicionalmente incluyen tórridos romances. Entonces, las cámaras dejaron de rodar por completo.

"El lema 'the show must go on' (el espectáculo debe continuar) lo hemos tenido (siempre)", dijo la productora Lucero Suárez, quien frenó el rodaje de su éxito "Te Doy La Vida" en marzo.

"Jamás en mi vida habíamos parado una novela, jamás", agregó.

Ahora, después de décadas de mantener a los televidentes al borde de sus asientos con sus apasionadas telenovelas, la cadena de televisión más grande de México se enfrenta a un abismo.

¿Cuándo volverá al plató el ejército de productores, actores y actrices de Televisa? Incluso los altos ejecutivos de la compañía dudan al tratar de decir una fecha exacta.

Al igual que sus pares de Hollywood, Televisa se vio obligada a suspender la producción de sus series y novelas -que suelen emitir episodios diarios durante la semana- para evitar la propagación del coronavirus entre los equipos de reparto y producción.

La emisora ​​espera reanudar las filmaciones a fines de mayo o principios de junio, aunque con menos momentos de pasión.

Las acciones de Televisa han caído un 78% en los últimos cinco años en medio de un crecimiento anémico de las ganancias. Recientemente, la publicidad disminuyó a medida que el gobierno federal y las empresas hicieron recortes.

Además, los gigantes de la transmisión como Netflix Inc y Amazon.com Inc se han lanzado a tratar de cautivar a una audiencia que Televisa tuvo por mucho tiempo casi de forma exclusiva.

Al igual que todas las emisoras y compañías de medios que dependen de los ingresos publicitarios, el coronavirus ha puesto las cosas más difíciles para las ganancias de Televisa, dicen los analistas.

"Por un lado, con todos los que se quedan en casa, los ratings están por las nubes", dijo Gilberto García, analista de Barclays. "Por otro lado, dado que todos tienen que quedarse, los anunciantes están recortando sus presupuestos".

Con más personas que se quedan en sus casas, la audiencia de Televisa en México ha aumentado un 19% en las últimas tres semanas, dijo un portavoz. Las novelas, que dominan la línea de horario estelar, son cruciales para la ecuación.

El inventario de contenido fresco de la compañía debería durar hasta el verano, dijo el codirector general Alfonso de Angoitia en una llamada de ganancias la semana pasada.

La unidad de Televisa que proporciona televisión por cable e internet se ha convertido en su principal fuente de ingresos. Sin embargo, el contenido aún representa el 27% de las ventas netas y podría volverse aún más vital a medida que el crecimiento de la unidad de cable se desacelera, dijo García.

Durante décadas, Televisa se benefició generosamente de novelas de bajo presupuesto que dominaron la televisión mexicana y que también se exportaron con éxito a mercados remotos en el extranjero.

La emisora ​​aún es dominante en el país latinoamericano, pero en los últimos años ha perdido a los espectadores debido a los servicios de streaming que han invertido mucho en la región y han enganchado al público con dramas llamativos como el thriller español de Netflix "La Casa de Papel".

Televisa tiene un largo historial de seguir produciendo novelas en situaciones críticas, incluso después de un devastador terremoto que azotó a la Ciudad de México en 1985. Las huelgas, como aquellas que ocasionalmente retrasan la filmación en Hollywood, no han existido para la emisora.

Ahora, al menos dos de sus producciones estelares han sido interrumpidas por el coronavirus. El drama criminal "Imperio de Mentiras" iba apenas al 20% de la filmación antes de que la serie se detuviera. Aunque estaba programado para debutar a fines de abril, su estreno fue retrasado para el verano.

La novela de Suárez, "Te Doy la Vida", que narra un triángulo amoroso que involucra a padres adoptivos y biológicos de un niño con leucemia, debutó en marzo con una alta audiencia.

Cuando inició el brote de coronavirus en México, Suárez y su equipo aceleraron la producción, agregando un día adicional de filmación los sábados. Con el final de la novela ya muy cerca, Suárez dijo que se vio tentada a seguir adelante, pero ante el mayor nerviosismo de su equipo, detuvo la producción.

En el último tramo, las escenas se filmaron con medidas de distanciamiento social, sin abrazos, besos u otro contacto físico entre los miembros del reparto.

A veces, los actores luchaban por canalizar las emociones de sus personajes dentro de las nuevas reglas del juego. César Évora, un veterano que ha trabajado en Televisa por unos 27 años, recordó haber filmado una secuencia en la que los personajes se reunieron para llorar, pero sin siquiera abrazarse.

"Fue una cosa media surrealista", dijo.

Suárez ha producido novelas exitosas durante décadas a pesar de los imprevistos. Incluso ha sobrellevado lesiones en sus actores principales, pero ahora ella está nerviosa por el regreso al set, temiendo que sea como "volver a iniciar".

Lo más irritante de todo podrían ser las escenas de amor. Pero Suárez dijo que ya ha reformulado algunas, optando por mostrar los momentos justo después de la pasión, como mostrar a una actriz arreglándose en el tocador mientras el otro personaje descansa en la cama.

"Se da a entender", dijo Suárez, quien habló con Reuters por teléfono la semana pasada.

Señaló que había visto muchas telenovelas turcas que tomaron prestada la fórmula de Televisa con gran éxito, pero en las que la intimidad solo está implícita.

"Si mi última escena no es un beso... trataremos de dar (la idea)", dijo Suárez. "A veces el amor lo puedes dar con miradas".

(Reporte de Julia Love. Editado por Abraham González)

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram Síganos en Instagram