Por Oliver Griffin

BOGOTÁ, 29 abr (Reuters) - Con los brazos cruzados y gritos de ira, una gran multitud de migrantes venezolanos bloqueó el miércoles el tráfico vehicular en una autopista del norte de Bogotá, en protesta contra una espera de varios días a la orilla de la carretera que les impide continuar su viaje de regreso a casa.

Miles de venezolanos decidieron regresar por todos los medios posibles a su país, debido a que la cuarentena que declaró Colombia para frenar la expansión del coronavirus les hace imposible ganarse la vida como vendedores ambulantes o en sectores como la construcción.

Colombia es el principal destino de los venezolanos que huyen de la crisis que sufre su país. Unos 1,8 millones de emigrantes llegaron al país en los últimos años.

Pero el aislamiento preventivo obligatorio, que se encuentra en su sexta semana, ha diezmado la economía informal en la que trabajan muchos, sumiéndolos más profundamente en la pobreza y provocando un retroceso en los flujos migratorios.

Alrededor de 12.000 venezolanos habían regresado a su país hasta el lunes, según la autoridad migratoria de Colombia.

"Entre los niños que nosotros tenemos acá también, no tenemos qué darles ya de comida, no tenemos hidratación, no tenemos recursos, no tenemos dónde quedarnos, estamos en una situación de calle", dijo Jesús Bolívar, un médico venezolano que lleva más de un año en Colombia.

Los emigrantes, que son unos 500, dijeron que empezaron a llegar el martes por la tarde a un peaje en la frontera norte de Bogotá. Hasta 12 autobuses contratados para llevarlos a casa, permanecen estacionados al lado de la carretera.

Cansados del viaje, los migrantes que regresan, incluidos niños, ancianos, pacientes de diabetes y mujeres embarazadas, dijeron que Migración de Colombia no permitirá que los autobuses salgan hasta el viernes.

"Estamos viviendo muy mal. ¿Cómo vamos a estar aquí hasta el viernes durmiendo en los coches, sin comida, sin poder bañarnos? Tienen que dejarnos ir", dijo Dubraska Dubian, de 26 años, que está tratando de volver a Venezuela con su esposo y sus tres pequeñas hijas.

Migración Colombia no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios, pero la policía en el lugar dijo que las autoridades venezolanas limitan el número de emigrantes que pueden regresar cada día.

Al menos 300 emigrantes no pudieron cruzar la frontera desde la ciudad de Cúcuta durante el fin de semana.

El Ministro de Información de Venezuela, Jorge Rodríguez, dijo el domingo a Reuters que 600 migrantes regresan cada día, lo que permite hacer pruebas y organizar las cuarentenas necesarias.

"Lo que queremos nosotros es viajar, irnos a nuestro país, es la única petición", concluyó Bolívar, de 34 años.

(Traducido por Luis Jaime Acosta, Editado por Manuel Farías)

