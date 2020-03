Por Adriana Barrera

CIUDAD DE MÉXICO, 8 mar (Reuters) - Decenas de miles de mujeres tomaron el domingo las calles en México en una de las más grandes manifestaciones en los últimos años en el país, para protestar por la desigualdad de género y la violencia machista, tras un dramático aumento en el número de feminicidios.

Gritando consignas como "No somos una, no somos diez, pinche gobierno, cuéntanos bien", "Con ropa o sin ropa, mi cuerpo no se toca" y "El Estado opresor es un macho violador" mujeres, niñas y ancianas en sillas de rueda -vestidas en su mayoría con prendas moradas y verdes- las participantes portaban pancartas expresando el hartazgo por la inseguridad.

Y es que el año pasado, casi 1,000 mujeres fueron asesinadas en el país por razones de género, un 137% más respecto al 2015, cuando se comenzaron a llevar registros oficiales, lo que ha desatado la indignación de la sociedad y presiones para que las autoridades tomen cartas en el asunto.

Contingentes de mujeres llenaban por la tarde del domingo la amplia explanada del emblemático Zócalo del centro de Ciudad de México, cuyo piso había sido previamente pintado con nombres de mujeres víctimas de feminicidios.

"La situación se ha salido de control, tenemos que marchar por las que ya no pueden", dijo Laura Molinero, de 29 años, quien acudió por vez primera a una manifestación.

"La verdad es que sí tengo miedo, pero vamos a cuidarnos entre nosotras", añadió, luego de que circularon a través de redes sociales amenazas de ataques con ácido.

El gobierno capitalino dijo en su cuenta de Twitter que salvaguardaría la integridad de las participantes de principio a fin de la marcha con 2,948 mujeres policías, 211 vehículos y un helicóptero.

La manifestación se une a otras movilizaciones alrededor del mundo por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, y es la antesala de un paro de mujeres en México el lunes, en que se les convocó a no realizar actividades cotidianas, económicas ni sociales, como si desaparecieran. [nL1N2AZ29C]

Ambos movimientos ocurren tras meses de protestas que han exigido una respuesta del gobierno mexicano y en particular del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha sido acusado de tener poca empatía por la situación de vulnerabilidad y violencia contra las mujeres. [nL1N2B000B]

Por la mañana, el presidente realizó un evento en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, en donde hizo referencia a los delitos en contra de mujeres.

"Se va a terminar con los crímenes de odio, y los feminicidios, porque vamos a estar como siempre trabajando con este propósito", dijo.

"ES INACEPTABLE"

Una niña de siete años abusada sexualmente y asesinada, una joven desollada por su pareja, y una mujer de 46 años baleada luego de que su exesposo, un prominente ejecutivo, la atacara con un bate de béisbol meses antes son algunos de los más sonados casos recientes y que causaron indignación por su brutalidad.

"En el gobierno no están entendiendo el fondo de las cosas, que están matando a 10 mujeres cada día -de las que sabemos- en el país en donde he vivido toda mi vida, es inaceptable", dijo Daniela García, de 33 años, quien trabaja en una escuela.

"Estoy aquí por mis sobrinos que tienen dos y tres años, y mis alumnos porque son el futuro de México", finalizó.

Según activistas, las cifras del gobierno son conservadoras. En México, ocho mujeres fueron asesinadas cada día durante el año pasado, pero solo un tercio se catalogó como feminicidio, principalmente por irregularidades en las indagatorias.

En lo que va de 2020, el número de mujeres asesinadas cada día se elevó a una decena.

(Reporte de Abraham González y Ana Isabel Martínez; editado por Javier Leira y Carlos Serrano)

