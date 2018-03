El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

Este contenido fue publicado el 19 de marzo de 2018 17:45 19 de marzo de 2018 - 17:45

CARACAS (Reuters) - El ministro de Defensa de Venezuela, general Vladimir Padrino, descartó el lunes divisiones en el seno de la fuerza armada del país y un eventual golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro.

La semana pasada, las autoridades detuvieron en Caracas al disidente exministro del Interior Miguel Rodríguez Torres, un general del Ejército en retiro acusado por el Gobierno de tener "planes agresivos y violentos" y "atentar contra la unidad" de las fuerzas militares.

La detención de Rodríguez, quien fue un cercano colaborador del fallecido presidente Hugo Chávez, se sumó a la de otros nueve militares activos en las últimas semanas, lo que ha desatado las críticas de oficiales en retiro y llamados a que los uniformados "alcen la voz" contra el gobierno de Maduro.

"No es a través de golpes de Estado, no es a través de la violencia política, no es matándonos los unos a los otros (...) que vamos nosotros a salir de las dificultades", dijo Padrino en un acto en Caracas transmitido por la televisora nacional.

A "esos factores que siguen llamando a golpes de Estado, que me siguen haciendo llamados a mí en lo personal como ministro de la Defensa, que siguen haciendo llamados a la fuerza armada en todos sus niveles, para tomar partido (...) !Dios nos libre de una guerra civil!", añadió el ministro.

Rodríguez Torres, quien está siendo procesado en tribunales militares, se distanció de Maduro tras ser reemplazado como ministro en 2014.

En las últimas semanas Rodríguez Torres apoyó, junto con otros chavistas críticos, el boicot a las elecciones presidenciales del 20 de mayo de la coalición opositora, que considera que los comicios son un fraude.

(Reporte de Vivian Sequera. Editado por Javier Leira)

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form Formulario para abonarse al Newsletter de swissinfo Regístrese para recibir en su correo electrónico nuestro boletín semanal con una selección de los artículos más interesantes