Por Ricardo Brito

BRASILIA (Reuters) - El ministro de Justicia de Brasil, Sergio Moro, dijo el miércoles que una organización criminal fue responsable de la filtración de sus mensajes privados cuando era juez federal, que generaron preguntas sobre su ética mientras lideraba el juicio que encarceló al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Moro enfrenta llamados a su renuncia después de que mensajes de texto publicados por el sitio de noticias en internet The Intercept presuntamente mostraron que presionó a los fiscales para que volvieran la opinión pública contra Lula, quien el año pasado fue hallado culpable de recibir sobornos.

En un testimonio ante una comisión del Senado el miércoles, Moro puso en duda la autenticidad de los mensajes que se atribuyen, agregando que algunos pudieron ser adulterados por quienes buscan revocar las condenas de la investigación anticorrupción "Lava Jato".

Cuando The Intercept publicó inicialmente su reporte sobre el tema, Moro había dicho que no veía nada éticamente incorrecto con los mensajes y no sugirió que los textos filtrados hubiesen sido alterados.

Moro ha dicho desde el comienzo del escándalo que no tiene nada que ocultar. El miércoles responsabilizó al crimen organizado por lo que llamó un ataque de piratería informática.

"Están haciendo esto para socavar la campaña anticorrupción, que no fue un logro para mí ni para los fiscales, sino para la sociedad brasileña", sostuvo. "No tengo nada que ocultar".

Pero el senador Fabiano Contarato, un exinvestigador de la policía, dijo que si bien piensa que "Lava Jato" fue un hito que "separó las aguas" en la campaña por acabar con la impunidad de los ricos y poderosos, "los fines no justifican los medios" y que "todo brasileño merece un juicio liderado por un juez imparcial".

"Como investigador de la policía, si tuviera contacto con los abogados de los investigados y si los fiscales o un juez supieran ese hecho, habría terminado arrestado en la comisaría de la que estaba a cargo", dijo Contarato durante la audiencia de Moro.

Moro dijo que siempre actuó de acuerdo con la ley mientras supervisó la histórica investigación de corrupción "Lava Jato" el año pasado. En noviembre, se convirtió en ministro de Justicia del presidente Jair Bolsonaro, quien ganó las elecciones después de que a Lula se le impidió postular debido a su condena.

Moro ha dicho que no renunciará y Bolsonaro ha afirmado que "no hay posibilidad, cero" de que saque a Moro del cargo.

(Reporte de Ricardo Brito; reporte adicional de Brad Brooks en Sao Paulo; Escrito por Jamie McGeever y Anthony Boadle, Editado en español por Juana Casas y Ricardo Figueroa)

