Minoristas y tecnológicas lideran leve repunte de Wall Street

Por Medha Singh

(Reuters) - Wall Street subía levemente el miércoles impulsado por las acciones tecnológicas y un repunte del sector minorista liderado por Amazon, lo que ayudaba a sacar al S&P 500 del territorio negativo en que ha operado en las últimas sesiones.

* El sector de tecnología, cuya caída de un 9,2 por ciento en las últimas cuatro sesiones fue la más pronunciada entre los 11 principales subíndices del S&P, subía un 1,15 por ciento.

* El sector minorista avanzaba luego de que un informe de Mastercard mostró que las ventas en Estados Unidos en la temporada de fiestas de fin de año fueron las más fuertes en seis años. Amazon.com Inc subía un 2,22 por ciento tras reportar una temporada "récord".

* Otros miembros del grupo FANG de empresas tecnológicas que han estado presionados recientemente, como Facebook Inc, Netflix Inc y Alphabet Inc, subían entre un 0,4 y un 2,8 por ciento.

* A las 1533 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones subía 17,83 puntos, o un 0,08 por ciento, a 21.809,67 unidades, mientras que el S&P 500 avanzaba 4,15 puntos, o un 0,18 por ciento, a 2.355,25 unidades. El Nasdaq ganaba 43,55 puntos, o un 0,70 por ciento, a 6.236,47 unidades.

* Sin embargo, después de aumentar más de 1 por ciento poco después de la apertura, las ganancias comenzaban a desvanecerse.

* El S&P ha perdido un 7,7 por ciento en las últimas cuatro sesiones. El índice cerró el lunes en un mínimo de 20 meses y un 19,8 por ciento por debajo de su máximo histórico.

(Reporte de Medha Singh en Bangalore. Editado en español por Rodrigo Charme)

