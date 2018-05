El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

Este contenido fue publicado el 22 de mayo de 2018 15:38 22 de mayo de 2018 - 15:38

Por Crispian Balmer

ROMA, 22 mayo (Reuters) - Un profesor de Derecho poco conocido, presentado por el antisistema Movimiento 5 Estrellas y la ultraderechista Liga Norte como su candidato a primer ministro, fue acusado el martes de inflar sus credenciales académicas internacionales.

El Movimiento 5 Estrellas rechazó la acusación, pero la disputa aumentó las dudas sobre si Giuseppe Conte, un político novato, es la persona adecuada para dirigir un Gobierno de coalición que ha asustado a los mercados financieros y a la Unión Europea.

La Liga y el Movimiento 5 Estrellas pidieron el lunes al presidente Sergio Mattarella que nombre a Conte para encabezar su administración. Pero en vez de respaldar inmediatamente su elección para la candidatura, el jefe de Estado pidió algo de tiempo para realizar nuevas consultas.

Mientras tanto, han surgido cuestionamientos sobre varios detalles presentados por Conte, quien dice que "perfeccionó sus estudios judiciales" en varias instituciones extranjeras, incluidas la Universidad de Cambridge, la Universidad de Nueva York (NYU) y la Sorbona de París.

El periódico The New York Times citó a una portavoz de NYU que dijo: "No aparece en ninguno de nuestros registros como estudiante o miembro de la facultad ninguna persona con ese nombre".

Añadió que podría haber asistido a programas de uno o dos días, para los cuales no había registros. En un currículum vitae publicado en el sitio web del Parlamento, Conte dice que estudió en NYU desde 2008 hasta 2012 "por períodos de no menos de un mes".

Conte no hizo ningún comentario al respecto, pero el Movimiento 5 Estrellas emitió un comunicado diciendo que nunca había afirmado haber realizado un curso específico o haber cursado un máster de la universidad.

"Conte, como cualquier investigador, se fue al extranjero para estudiar, profundizar su conocimiento, perfeccionar sus habilidades lingüísticas legales en inglés", dijo el partido. "Así que la prensa internacional y la prensa italiana se están volviendo locas por una presunta formación que Conte nunca afirmó tener", añadió.

(Reporte adicional de Steve Scherer y Massimiliano Di Giorgio. Traducido por la Redacción de Madrid. Editado por Patricio Abusleme vía Mesa Santiago)

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo en español en Facebook Únete a la nueva página de SWISSINFO EN ESPAÑOL en Facebook swissinfo.ch en español Únete a la nueva página de SWISSINFO EN ESPAÑOL en Facebook