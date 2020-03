MELBOURNE, 9 mar (Reuters) - La carrera de apertura de la temporada de Fórmula 1 en Melbourne se llevará a cabo esta semana según lo previsto y no hay "ninguna posibilidad" de que los aficionados queden excluidos debido a los temores por el coronavirus, dijo el lunes el CEO de la Australian Grand Prix Corporation, Andrew Westacott.

La cuarta prueba del campeonato, que habría tenido lugar en Shanghái en abril, ha sido pospuesta, mientras que los organizadores del Gran Premio de Baréin dijeron el domingo que su carrera se desarrollará sin espectadores el 22 de marzo.

Westacott, sin embargo, dijo que no había ninguna posibilidad de que Australia siguiera este ejemplo en la carrera del domingo en Albert Park, especialmente después de que una multitud récord se congregara en el Melbourne Cricket Ground para la final de la Copa Mundial Femenina de críquet T20 del domingo.

"No hay ninguna posibilidad", dijo Westacott a la radio SEN en Melbourne el lunes.

"Cuando ves a 86.000 personas en el MCG anoche... tenemos que hacer las cosas con sensatez y seguir adelante con la vida mientras tomamos las precauciones necesarias".

Más de 107.000 personas en todo el mundo han sido infectadas por el virus y 3.600 han muerto, según un recuento de Reuters a partir de los datos ofrecidos por los países. Varios eventos deportivos internacionales se han visto afectados.

La mayoría de los equipos de Fórmula 1 tienen su sede en Reino Unido, pero Ferrari y AlphaTauri (antes Toro Rosso), que tienen Honda, se encuentran en Italia, donde se ha producido un reciente aumento de los casos de coronavirus.

"Lo interesante son los cargamentos italianos", añadió Westacott.

"Los coches AlphaTauri y los Ferrari están en camino desde (el aeropuerto) mientras hablamos, así que está muy bien. El personal principal está en sus aviones (y)... los esperamos en las próximas 12 a 24 horas."

El profesor Brendan Murphy, principal responsable sanitario de la Administración australiana, dijo el lunes que no creía que la carrera de Fórmula 1, que atrae a unas 300.000 personas cada año a Albert Park, fuera un riesgo para la salud pública.

"No hay pruebas de transmisión comunitaria en Victoria en este momento", dijo a los periodistas en Melbourne. "No me preocupa en absoluto ir a reuniones multitudinarias o caminar por las calles de Victoria. Así que no creo que haya un riesgo en el Gran Premio".

(Información de Shrivathsa Sridhar en Bangalore; Editado por Simon Cameron-Moore; Traducido por Aida Peláez en la redacción de Gdansk)

